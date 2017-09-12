Шановні колеги-хлібороби, пенсіонери, пайовики ТОВ «Верес»!

Щиро вітаємо вас з нагоди свята – Дня працівників сільського господарства!

Це - свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це - свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Вони дбайливо плекають землю-годувальницю, яка в повній мірі забезпечує народногосподарський комплекс України сільськогосподарською продукцією та життєво необхідними товарами. Тільки в нашому районі в галузі сільського господарства працює біля 2-х тисяч славних працівників різних професій, які щорічно виробляють більше як по сто тисяч тонн продовольчого зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Щиро бажаємо вам щастя, здоров’я, добробуту, невичерпної снаги та подальших успіхів в ім’я розквіту України. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку!

Дирекція та профком ТОВ «Верес»