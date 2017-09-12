Шановні хлібороби!

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників сільського господарства.

З великою повагою ставимось до всіх, хто обрав цей відповідальний фах, пишаємось результатами кропіткої праці досвідчених спеціалістів-аграріїв. Попереду у нас складні завдання, і лише спільними зусиллями, єдністю та згуртованістю ми зможемо максимально зміцнити потужності вітчизняного виробництва та збільшити конкурентоспроможність його продукції на ринках продовольства.

У цей передсвятковий день зичимо кожному з вас, шановні трудівники села, миру, добра, благополуччя, успіхів і нових професійних звершень

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське»