Шановні колеги-хлібороби, пенсіонери, пайовики!

Сердечно вітаю вас з професійним святом - Днем пра-цівника сільського господарства!

Ваша праця в усі часи була і залишається нелегкою, але такою важливою та потрібною для добробуту та благополуччя українського народу.

Завдяки вашій наполегливості та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. Один урожай в коморі, в засіках, а наступний вже стелиться зеленими рунами, першими паростками осінньої озимини, уже чекає сонця, вологи, людського догляду.

У день професійного свята бажаю вам прихильної долі, вагомих здобутків, оптимізму, невичерпної енергії та професійної удачі!

Віталій Волков, генеральний директор ПП «Дружба»