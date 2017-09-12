Шановні працівники і пайовики ПСП «Зарічне»!

Вітаємо вас із професійним святом - Днем працівників сільського господарства!

Ваша природна мудрість, працездатність та багатий досвід живлять сьогодні українську ниву, стверджуючи істину: якщо є урожай, то у народі – мир і спокій.

Сердечні вітання і доземний уклін за невтомну працю усім, хто знає справжню ціну хліба і зрощує зерно на нашій благодатній землі!

Нехай під сонячним небом на українських ланах завжди колосяться щедрі врожаї, а в кожній оселі буде духм’яний хліб на столі та добробут!

Дирекція та профком ПСП «Зарічне»