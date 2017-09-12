Шановні працівники сільського господарства, всі жителі нашого хліборобського краю - Петрівщини!

Прийміть щирі вітання з професійним святом - Днем працівників сільського господарства, що увінчує напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. Саме він переконливо доводить спроможність і вміння трудівників села гідно виходити зі складних та інколи непередбачуваних ситуацій.

Впевнені у тому, що ваша наполегливість, працелюбність сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі.

Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно поцінованою. Добрих вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків!

Дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»