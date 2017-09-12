Шановні трудівники сіл Ганнівки, Володимирівки, Сергіївки та Рядового!

Сердечно вітаю вас із нашим професійним святом.

Відзначення Дня працівників сільського господарства - це визнання державою звитяжної хліборобської праці на благо України, це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хлібу!

Аграрний сектор економіки тому й іменується базовим, що разом з іншими складає основу життя держави та добробуту її громадян.

Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. Це завдяки сільським трудівникам в кожній українській оселі є і хліб, і до хліба.

Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій наполегливій праці та умілому господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. Це завдяки сільським трудівникам в кожній українській оселі є і хліб, і до хліба.

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова