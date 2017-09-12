Шановні колеги - працівники галузі сільського господарства!

Скільки існує село на земельному полотні, воно живе за своїм укладом, менталітетом, розпорядком, які диктує природа. Тож і селяни, завдяки щоденному спілкуванню з природою, повсякденній праці, відзначаються виваженістю і відданістю землі. На ній виростають працьовиті діти, які, в подальшому, через призму знань, отриманих в освітніх закладах, та мудрості і життєвому досвіду батьків, дідів та прадідів, стають кваліфікованими працівниками сільськогосподарського виробництва. І не тільки.

Тож з нагоди професійного свята - Дня працівників сільського господарства тепло і сердечно вітаю усіх працівників галузі, ветеранів та молодь з професійним святом. Це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею, з великою любов’ю до землі-годувальниці щодня трудяться заради щедрих врожаїв.

Щиро бажаю всім добра, щастя, мирної праці, достатку та родинного затишку. Зичу здоров’я і довголіття вам і вашим родинам.

З повагою Олександр Поворознюк, генеральний директор ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»