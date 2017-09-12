Глибокошановані хлібороби та сільські трударі Петрівщини!

Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем працівників сільського господарства!

В усі часи, як повелося з діда-прадіда, напружена хліборобська праця була і залишається однією із головних складових розвитку нашої держави, запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, природна мудрість та багатий професійний досвід плекають сьогодні українську землю.

Впевнена, ваша наполегливість і працелюбність сприятимуть подальшому розвитку сільського господарства на Петрівщині.

Хай врожаї колосяться щедрою нивою успіху, ніколи не переводиться на українській землі славний селянський рід, а наполегливість трударів буде належно поцінованою.

Щиро вдячна вам за вашу віддану працю і за любов до землі!

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова