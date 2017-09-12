Всенародне свято - День працівників сільського господарства!

Галузь сільськогосподарського виробництва була, є і залишиться провідною ланкою народно - господарського комплексу держави, адже від його стану значною мірою залежить продовольчо-економічна міць країни в цілому, а значить – і добробуту кожного із нас зокрема. Тож трудівники села роблять усе можливе і неможливе, щоб якомога більше виробити сільськогосподарської продукції, при цьому підвищувати її якість з найменшими затратами людської праці.

Сьогодні на заміну малопотужної техніки в сільськогосподарські підприємства надходять (звичайно, за великі кошти) високопотужні зернозбиральні комбайни, трактори та автомобілі з комп’ютерним обладнанням, які замінюють десятьох попередників, а на молочно - товарні комплекси таке обладнання, щоб до доїння і переробки молока взагалі не торкалася людська рука.

Тож зрозуміло, що сьогоднішнє сільськогосподарське виробництво потребує висококваліфікованих, уже не рядових працівників, а досвідчених операторів такої потужної техніки, яка, подекуди, прирівнюється за складністю до космічної.

І такі висококваліфіковані спеціалісти працюють в СВК «Агрофірма «Маріампольська», ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» та ПСП «Зарічне». В інших господарствах, фермерських та одноосібних, використовується техніка попередніх зразків, яку продовжують обслуговувати комбайнери, механізатори, водії та працівники інших професій, які щорічно в районі виробляють сотні тисяч тонн зерна, круп’яних та технічних культур, а також тваринницької продукції.

Особлива увага приділяється закладанню основи під урожай наступного року (посів озимих, оранка) та підготовка до роботи в зимових умовах.

Як правило, всі ці роботи уже завершуються до настання професійного свята – Дня працівників сільського господарства.

До виконання всього комплексу сільськогосподарських робіт у районі задіяно більше двох тисяч працівників галузі, які, по завершенню робіт, мають можливість дещо розслабитися та відсвяткувати своє професійне свято в колі сім’ї, колег по роботі та друзів.

З нагоди славного професійного свята президія районної профспілкової орга- нізації працівників агропромислового комплексу сердечно вітає вас із святом – Днем працівників сільського господарства!

Це свято визнання державою і суспільством важливості праці сільського трудівника.

Ваш досвід, професіоналізм, поєднання традиційних та новітніх методів господарювання є визначальним фактором для забезпечення добробуту громадян.

Прийміть низький уклін за вашу працьовитість та відповідальне ставлення до роботи.

Щиро бажаємо вам нових трудових звершень та гідної оцінки державою і суспільством вашої праці. Удачі, щастя та добробуту вашим родинам.

Лілія Йосипівна Куницька, голова районної профспілкової організації