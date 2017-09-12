Шановні трудівники агропромислового комплексу Кіровоградщини!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників сільського господарства, яке в нашому сільськогосподарському регіоні посідає особливе місце серед інших професійних свят.

Це свято людей праці, для яких безмежна шана до рідної землі визначила не лише професію, а й людську долю. Низький уклін ветеранам сільського господарства за важку благородну і самовіддану працю. Досвід, який ви передали молодому поколінню – безцінний. Адже саме від сьогоднішньої молоді залежить подальший розвиток сільськогосподарської галузі.

Дозвольте сердечно подякувати вам - хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва Кіровоградщини, за те, що ви зберегли й примножили традиції українського села, за самовіддану працю, щедрість душі, теплоту сердець, любов до свого рідного краю, до своєї землі.

Бажаю миру, доброго здоров’я, щастя, благополуччя, злагоди та радості у ваших родинах, благодатної ниви й щедрих врожаїв в ім’я процвітання держави та піднесення добробуту всього українського народу!

З повагою, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко