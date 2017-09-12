Шановні мешканці славної Петрівщини!

Вітаю вас із святом справжніх господарів – Днем працівників сільського господарства.

Це день, коли ми віддаємо данину пошани людям, що взяли на себе найважчу і найважливішу турботу – працювати на землі і годувати країну. Адже з маленької зернини починається потужність і сила нашої держави. Ваша праця свята і благородна.

Від усієї душі зичу вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я, щастя і благополуччя, добробуту і життєвої наснаги, впевненості у власних силах та нових звершень на благо України.

Нехай ваші життєві шляхи будуть широкими і ясними, поля – просторими й урожайними, а люди навколо вас – щасливими і вдячними за вашу працю.

З повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко