Дотримання правил безпеки - запорука життя та здоров’я

Служба 101 інформує та застерігає

Будьте обережні під час виявлення боєприпасів ІІ світової війни та сучасних вибухових пристроїв!!!

Різноманітні боєприпаси випадково знаходять на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, на дні річок, проте частіше - у ґрунті.

Запам’ятайте! Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися – це дуже небезпечно.

При виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:

- не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку;

- відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;

- відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;

- припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;

- організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;

- про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно ТЕРМІНОВО повідомити місцеві органи влади (сільську раду, відділення міліції, районний відділ ДСНС України в області за номером 101).

ЗАХИСТ ВІД ПОЖЕЖІ В ПОБУТІ

Поради:

1. Слідкуйте за станом ваших печей, димоходів, електропроводки і електроприладів.

2. Не вмикайте декілька приладів в одну розетку. Розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях.

3. Виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі.

4. Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами.

5. Покиньте палити!

6. Не бійтеся перебільшити небезпеку. Куди небезпечніше її недооцінити. Будьте уважними і обережними, але ніколи не панікуйте. У разі виникнення пожежі дійте розсудливо та швидко.

Подбайте про безпеку у власних оселях – перевірте справність електрообігрівачів та систем опалення

Майже кожного дня ви користуєтеся електричними та газовими приладами, але потрібно знати, що вони криють у собі небезпеку.

Щоб уникнути багатьох неприємностей, достатньо завжди пам’ятати та дотримуватись правил поводження з електричними приладами:

- електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електросамовар, електропраска, електрокамін та інші, потрібно вмикати в електромережу справними;

- не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади;

- забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом;

- не можна заповнювати водою увімкнені в електромережу чайники, кавоварки, каструлі;

- не торкайтеся мокрими руками та не витирайте вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, електроприлади, увімкнені в електромережу;

- не можна підвішувати речі на кабелі;

- перед виходом з дому необхідно вимкнути всі електроприлади.

Використання електричних приладів з порушенням правил безпеки або не за призначенням може призвести до пожежі!

На протязі жовтня 2018 року працівниками Петрівського РС в с. Іскрівка, с. Новий Стародуб, смт. Петрове та в інших селах району були проведені рейдові перевірки житлового сектору щодо дотримання правил пожежної безпеки та дотримання правил безпеки у побуті.

Також Петрівський районний сектор У ДСНС України у Кіровоградській області повідомляє, що в підрозділі працює «телефони довіри» 9-73-02. В разі виникнення будь-яких проблемних питань, телефонуйте за вищевказаним номером телефону.

09 жовтня 2018 року на території Петрівської ЗШ І ступеня філія КЗ «Петрівське НВО» в смт Петровому проходила акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»

В програму дня входило:

- показові виступи рятувальників 32 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області;

- демонстрація аварійно-рятувального автомобіля;

- естафети дитячих команд;

Переможці за підсумками змагань отримали цінні подарунки, а головне - ще раз згадали правила поведінки під час різних надзвичайних ситуацій.

Шановні мешканці Петрівського району!

Якщо ви стали свідком героїчного вчинку, або вам відома людина, що виявила відвагу під час порятунку людини, повідомте про неї за телефоном (022) 22-15-42, 22-09-90 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області або за адресою: вул. Пашутінська,1, м. Кіровоград, 25015. Всеукраїнська акція «Герой-рятувальник року». Україна повинна знати своїх героїв.

Сергій Тюпін, т.в.о. начальника Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області