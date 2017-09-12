Уряд вніс зміни у порядок оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки

Міграційна служба повідомляє

Запровадження паспорта у формі картки в Україні розпочалося у січні 2016 року, і до цього часу нові паспорти видаються лише у разі обміну паспорта замість втраченого або викраденого, а також особам, які досягли 14-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Головною метою запровадження нового документа є безпека суспільства, захист від підроблення та крадіжки особистості (Identitytheft).

Перший паспорт громадянина України видається безкоштовно, за заміну та відновлення документа необхідно сплатити адміністративний збір, розмір якого складає 279 грн.

3 жовтня 2018 року, на засіданні Кабінету Міністрів України було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України».

Відтак, з 1 листопада 2018 року громадяни України матимуть можливість здійснити обмін паспорта у формі книжечки на паспорт у формі картки за бажанням у будь-який час.

Міграційна служба підкреслює, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.

УДМС України в Кіровоградській області