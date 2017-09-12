Осінь життя, як і осінь року, ми зустрічаємо без печалі

1 жовтня весь світ відзначав Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана

З нагоди свята в обрядовій залі смт Балахівка зібралися люди поважного віку, у яких за плечима великий життєвий і трудовий досвід.Голова селищної ради Олександр Коваленко привітав присутніх та вручив грамоти найактивнішим громадянам . Це –І.Ф. Даценко, Л.М. Смуглій, В.Ю. Костенко, Н.В. Гуренко, В.М. Коркошко, Л.В.Чернецька, С.Г.Молчанова, Г.Г.Ткаченко.

На свято завітали учні 6 класу Балахівської школи. Класний керівник шестикласників Л.І. Чудна прочитала захоплюючий діалог «Молодості зі Зрілістю». Сімейним парам Шилів, Височиних, Міщенків, Філіпасів, Кривошеїв діти подарували пісню «Золоте весілля». Вірш – вітання людям мудрого віку присвятила Віка Турбаєвська, а Денис Чернецький розвеселив усіх гуморескою «Батькова наука». Щирими оплесками всі разом вітали пісню «Даруємо рушничок».

З привітанням «Життя хай Ваше буде світлим, а серце щирим і привітним» діти кожному вручили зроблені власноруч символічні медальки «Сонечко»

Осінь життя, як і осінь року, треба зустрічати без печалі… Вона неминуча, тож треба зробити все, щоб ця осінь була «золотою». А для цього постійно знаходьте для себе джерело оптимізму, живіть у гармонії зі своїм віком, радійте кожному прожитому дню, навчіться сприймати життя, як найцінніший скарб.

У нашому селищі такі люди є. Це голова ради ветеранів Ніна Василівна Гуренко, яка є ініціатором усіх захоплюючих ідей і проектів. Допомагають їй у всіх починаннях такі ж ентузіасти із категорії «70 +».

Цей захід є ще одним підтвердженням того, що життя у поважному віці триває. Люди спілкуються, радіють, усміхаються…

На святі згадали повоєнні роки, дитинство, роботу у вуглерозрізі «Балахівський», переглянули фотовиставку «Роки наші молоді».

Піснею «Многая літа» привітали іменинників, які народилися саме 1 жовтня – у День ветерана – В.ВМаркович, І.І.Філіпас - категорія «80+».

У теплій задушевній компанії за чашечкою ароматного чаю промайнула святкова зустріч. Дякуємо всім, хто долучився до її проведення: і дорослим, і дітям. За солодкі смаколики окреме «Спасибі» підприємцям О.В.Медведєвій, С.І.Рябець, С.М.Мерві, І.М.Медведєвій.

Як бачите, життя на планеті «Старість» по-своєму цікаве, активне, драйвове.

Тетяна Остапенко, Любов Чернецька, мешканки смт Балахівка.