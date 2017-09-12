Музична школа – симфонія дитячих мрій!

Пізнавати світ через музичне мистецтво – це один із способів залучення дітей до світу прекрасного, формування та розвитку їх музичних здібностей. Не останню роль у гармонійному і всебічному розвитку особистості відграє музична школа як осередок музично-естетичного виховання та просвітництва творчої молоді нашого села.

Новостародубська музична школа розміщена у досить старому приміщенні по вулиці Степняка-Кравчинського. З того часу будівля з року в рік зношувалася:, а кошти на капітальний ремонт не виділялися.

Зрозуміло, що виконувати своє призначення – бути центром культурного просвітництва, виховання і навчання дітей можливо лише за належно створених умов. А їх, фактично, не було, адже стара стеля, стіни, обшивка на яких не змінювалася уже кілька десятків років, стара підлога, ровесниця закладу – усе це не лише потребувало ремонту, але робило перебування учнів і вчителів в такому закладі досить некомфортним, не кажучи вже про безпеку.

Тому нагальною стала проблема віднайти кошти на ка -пітальний ремонт, щоб, насамперед, покращити умови навчання і творчого зростання учнів, а також забезпечити економне використання енергоресурсів та бюджетних асигнувань на їх оплату, провівши роботи з капітального ремонту даху та утеплення стін школи.

За сприяння районного та місцевого керівництва: голови районної державної адміністрації – Сергія Володимировича Завалія, першого заступника голови районної державної адміністрації Тетяни Григорівни Панети, голови ра-йонної ради - Тамари Вікторівни Сакари, начальника ра-йонного відділу культури - Наталії Вікторівни Подкопаєвої та сільського голови Віктора Григоровича Заїки, було оголошено та проведено тендер на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт будівлі Новостародубської дитячої музичної школи – с. Новий Стародуб Петрівського ра-йону Кіровоградської області». За кошти встановили натяжну стелю, замінили двері, обшили стіни якісним мате-ріалом, що сприяє покращенню акустичних властивостей, повністю замінили підлогу, встановили туалети та провели воду у приміщення закладу.

Окрема подяка директору філії ТОВ «Верес» – Олексію Павловичу Терещенку, який виділив кошти на побудову свердловини, завдяки чому діти тепер можуть користуватися теплою водою та внутрішнім туалетом. Також хочемо подякувати Олексію Павловичу за всебічну матеріальну підтримку, адже завдяки йому вихованці музичної школи змогли поїхати на ІІІ тур обласного конкурсу учнів ПСМНЗ «ПАРОСТОК» до міста Кропивницького. Ніколи не відмовляє у наданні транспортних послуг.

Хочеться наголосити, що всі ці покращення - охайна, гарно відремонтована музична школа – відбулися, насамперед, завдяки ініціативі громади села, її небайдужих жителів та батьківського комітету музичної школи. Що ще раз доводить, що всі позитивні зміни починаються тоді, коли є бажання рухатися вперед і починати, здавалося б, з малого.

Важливість для села функціонування цього музичного навчального закладу, в якому займаються юні таланти, важко переоцінити! Як зазначає дирекція школи, перспективи подальшого розвитку закладу дуже великі: відкрито хореографічний клас та клас з вокального співу, це і залучення надалі здібних та обдарованих дітей сільської місцевості, сприяння розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей підростаючого покоління відповідно до їх задатків та запитів, підвищення загального культурного рівня в цілому. І, що важливо, не в останню чергу - прищеплення любові і поваги до народних традиції та звичаїв, духовних і культурних надбань нашого народу.

З повагою батьківський комітет Новостародубської ДМШ