Я пишаюсь своїм колективом!

У центрі дитячої та юнацької творчості наполегливо працюють вчителі, завдання яких полягає у виявленні та розвитку здібностей дітей. Кожному вчителеві доводиться прикласти неабияких зусиль, щоб зацікавити учнів, оскільки поза-шкільна освіта – добровільна, хоч і не менш ва-жлива. Очолює колектив талановитих педагогів Валентина Бойко. Вона постає прикладом справедливого, наполегливого, старанного та самовідданого керівника. Завжди об’єктивно оцінить, дасть хорошу пораду, направить у правильне русло. Валентина Бойко підібрала квалі-фікованих учителів, котрі люблять свою роботу та вкладають у неї душу. Завдяки злагодженій спільній праці Петрівський ЦДЮТ посідає ІІ місце у області за рейтинговими показниками якості роботи.

З нагоди Дня учителя директор Центру дитячої та юнацької творчості Валентина Бойко звертається до своїх колег зі словами привітання та подяки: «Дорогий мій колективе, я щиро вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам бути креативними, адже для нас, педагогів-позашкільників, саме креативність посідає одне з перших місць. Не забувати, що саме ми пробуджуємо у дітей бажання творити, нестандартно мислити, що відіграє важливу роль у формуванні особистості. Саме на вас покладена відповідальність за творчий розвиток дітей Петрівщини. Бажаю вам ніколи не зупинялись на досягнутому й завжди впевнено йти до перемог. Я пишаюся своїм колективом! Він завжди гідно представляє наш заклад, відповідально ставиться до доручень і виконує їх на високому рівні! Особливо хочеться виокремити тих, хто віддав роботі з дітьми уже багато років і надалі результативно працює, підіймаючи рейтинг ЦДЮТ. Наталя Тимченко та Тетяна Добровольська – це талановиті педагоги, котрі щорічно на районних, обласних і Всеукраїнських виставках і конкурсах здобувають разом із своїми вихованцями перші місця. Я щиро вдячна їм за професіоналізм і самовіддачу. А всьому своєму колективу висловлюю подяку за розуміння та підтримку».

Оксана Ліщенюк