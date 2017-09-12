Люблю свою роботу

У мальовничому с. Зелене нам вдалося поспілкуватися із завідувачем Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. На цю посаду вона була переведена у 2017 році під час реорганізації Зеленської загальноосвітньої школи, у якій займала посаду директора.

Вікторія Миколаївна Біла – не просто очільник закладу у рідному селі, а й патріот своєї місцевості. Мріючи піднести освіту дітей односельців, вона пройшла складний шлях навчання і роботи: з рядової учениці Зеленської школи стала гарним, освіченим та вправним керівником навчального закладу.

Задля досягнення своєї мети Вікторія Миколаївна, працюючи соціальним працівником у Петрівському територіальному центрі, вступила на навчання до Олександрійського педагогічного коледжу ім. В. Сухомлинського, де здобула спеціальність «Вчитель початкових класів». Але на цьому не зупинилася і продовжила своє навчання вже в Уманському педагогічному університеті ім. П. Тичини, де навчалася за спеціальністю «Вчитель початкових класів. Практичний психолог».

Розпочала педагогічну діяльність у рідній школі у 2011 році звичайним вчителем фізичної культури. Але немає перепон на шляху до саморозвитку і удосконалення. Вікторія Біла - це приклад стійкості прагнень в реалізації поставленої мети. Вже через рік роботи ця дивовижна жінка вступає до магістратури вищезазначеного навчального закладу і отримує спеціальність «Управління навчальним закладом». Їі досягнення не залишають осторонь увагу трудового коллективу. Вікторія Миколаївна вже у 2012 році стає заступником директора з навчально-виховної роботи Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Звісно, що жінки по натурі своїй завжди шукають підтримку. Для Вікторії Миколаївни цією підтримкою і опорою стала її сім’я: чоловік і син. На жаль, вони не завжди можуть знаходитися поруч з нею, адже основне місце проживання близьких - місто Олександрія. Робота ж керівника навчального закладу вимагає постійного перебування у своїй «другій сім’ї» - Зеленській школі. Але, як зазначає сама Вікторія Миколаївна, підтримку родини відчуває навіть на відстані. Загалом ця сім’я дивує своїми досягненнями: чоловік, Володимир Білий, обіймає важливу посаду – працює начальником автомобільної та автогазової служби в/ч 2269 у м. Олександрія, син Кирило - учень 10-А класу, має високі результати у навчанні. Кирило, дивлячись на досягнення своїх батьків, уже домігся великих успіхів у спорті. Він є вихованцем патріотично-спортивного клубу «Захист» і неодноразовим чемпіоном України з кікбоксингу серед юніорів.

Вікторія Миколаївна повідомила нам по секрету, що дуже завдячує сільському голові Інні Беркун за підтримку і допомогу у своїй роботі. Адже питання, що стосуються допомоги навчальному закладу, вона вирішує швидко і, безумовно, якісно.

Ми вдячні за тепле і відкрите спілкування Вікторії Миколаївні, і бажаємо не зупинятися на досягнутому. Сподіваємося, що в її житті будуть підкорені ще не одні вершини, а діти, колеги та односельці завжди згадуватимуть її теплим словом і пам’ятатимуть про все, що вона зробила, робить і робитиме для Зеленської школи.

Спілкувалася Ольга Шевченко