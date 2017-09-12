Придбаємо житло!

І Н Ф О Р М А Ц І Я

ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОПОЗИЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ПОЛІЦІЙСЬКИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. Замовник:

1.1 Найменування: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

1.2 Ідентифікаційний код: 40108709

1.3 Місцезнаходження вул. Віктора Чміленка, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006.

1.4 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

голова комісії Горяченко Руслан Іванович, тел.0672650308.

Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

секретар комісії Жадейкіте Ліна Альбінасівна, тел.0501949123, skb.kir@ukr.net

1.5 Розпорядник коштів: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

2. Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: www.npu.gov.ua та https://kg.npu.gov.ua.

4. Інформація про відбір пропозицій:

4.1 Найменування предмета закупівлі:

придбання квартир у м. Кропивницький або в населених пунктах Кіровоградської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Опис предмету закупівлі: до 5 квартир, із них:

- не більше 2 однокімнатних;

- не більше 2 двокімнатних;

- не більше 1 трикімнатної.

5. Строк закупівлі (поставки) квартир: до 14 грудня 2018 року.

6. Строк дії пропозицій: 30 календарних днів з дати розкриття пропозицій.

7. Подання пропозицій:

7.1 Місце: вул. Віктора Чміленка, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006.

7.2 Строк: до 19 жовтня 2018 року.

7.3 Час: до 10-00 години.

7.4 Розкриття пропозицій:

7.5 Дата: 19 жовтня 2018 року.

7.6 Час: 15-00 година.

8. Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua та https://kg.npu.gov.ua.

9. Обсяги закупівлі можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.

Довідки за телефоном: 0501949123.