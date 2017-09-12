Придбаємо житло!

І Н Ф О Р М А Ц І Я
ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОПОЗИЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ПОЛІЦІЙСЬКИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
1. Замовник:
1.1 Найменування: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.
1.2 Ідентифікаційний код: 40108709
1.3 Місцезнаходження вул. Віктора Чміленка, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006.
1.4 Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:
голова комісії Горяченко Руслан Іванович, тел.0672650308.
Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:
секретар комісії Жадейкіте Ліна Альбінасівна, тел.0501949123, skb.kir@ukr.net
1.5 Розпорядник коштів: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.
2. Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: www.npu.gov.ua та https://kg.npu.gov.ua.
4. Інформація про відбір пропозицій:
4.1 Найменування предмета закупівлі:
придбання квартир у м. Кропивницький або в населених пунктах Кіровоградської області для забезпечення житлом поліцейських та працівників Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
Опис предмету закупівлі: до 5 квартир, із них:
- не більше 2 однокімнатних;
- не більше 2 двокімнатних;
- не більше 1 трикімнатної.
5. Строк закупівлі (поставки) квартир: до 14 грудня 2018 року.
6. Строк дії пропозицій: 30 календарних днів з дати розкриття пропозицій.
7. Подання пропозицій:
7.1 Місце: вул. Віктора Чміленка, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006.
7.2 Строк: до 19 жовтня 2018 року.
7.3 Час: до 10-00 години.
7.4 Розкриття пропозицій:
7.5 Дата: 19 жовтня 2018 року.
7.6 Час: 15-00 година.
8. Додаткова інформація: документація розміщується на веб-сайті www.npu.gov.ua та https://kg.npu.gov.ua.
9. Обсяги закупівлі можуть бути змінені з урахуванням фактичного фінансування видатків Замовника.
Довідки за телефоном: 0501949123.