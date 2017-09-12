Освіта для літніх людей

3 жовтня 2018 року у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району відбулося урочисте відкриття нового навчального року в Університеті третього віку. Студенти Університету після літніх канікул знову готові поринути в нові знання, нові знайомства та радісне спілкування. У цей, по-справжньому осінній день, святкова зала була переповнена бажаючими навчатися у новому навчальному році.

На свято завітали перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета, голова Петрівської селищної ради Світлана Тилик та голова районної організації ветеранів України Олег Гіюк.

Тетяна Григорівна привітала студентів від імені голови ра-йонної державної адміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари, побажала їм міцного здоров’я, оптимізму, невичерпної енергії та здобуття нових, цікавих знань в Університеті третього віку.

Світлана Олександрівна подякувала присутнім людям поважного віку за їх вклад у розвиток нашого району та побажала здоров’я, радості, довголіття, добра і віри в краще майбутнє.

З вітальним словом до присутніх звернулась директор територіального центру Інна Лук’янова, яка привітала слухачів з початком нового навчального року та ознайомила з навчальною програмою. Так, у 2018-2019 навчальному році в Університеті третього віку відкривається два нових факультети:

- факультет релігієзнавства – вивчення основ християнства, знайомство з історією релігії та православних свят;

- мистецький факультет – студенти будуть навчатись вишивати бісером, виготовляти вироби із солоного тіста та освоять техніки квілінгу, орігамі тощо.

Також щодня у відділенні денного перебування терито-ріального центру організовується дозвілля пенсіонерів: працюють клуби за інтересами та група «Здоров’я 60+».

У відповідь на привітання до керівництва звернулися слухачі Університету третього віку Іван Васильович Сердюк, Антоніна Іванівна Паладько, Любов Миколаївна Ященко та Лариса Іванівна Плетньова, які подякували їм за злагоджену роботу з благоустрою району та поділились своєю творчістю – зачитали власні вірші.

Щирим та по-дитячому зворушливим був виступ першокласників Петрівської ЗШ І ступеня філії КЗ «Петрівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Олександри Пермінової, Дар’ї Сидоренко та Тимура Фесенка, які привітали поважних студентів із початком нового навчального року та побажали, щоб «їхнім дітям не довелося за них червоніти», «щоб не ховали свої щоденники та не пропускали заняття».

Святкову урочистість у цей день допоміг підтримати також музичний номер у виконанні учнів КЗ «Петрівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Тетяни Кравцової та Анастасії Новак. Супутниками свята були гарний настрій, посмішки та жарти після перегляду гумористичної сценки із життя школяра за авторською постановою Івана Сердюка.

За новою традицією на відкритті Університету третього віку студентів посипали сумішшю зі злаків з побажаннями здоров“я, злагоди й добробуту та вручення студентських квитків. Всі присутні були дуже задоволені програмою заходу, висловлювали слова щирої подяки всім учасникам свята.

Завершилось святкування колективним фото та чаюванням в колі нового дружнього колективу.

Інна Лук'янова, директор територіального центру з обслуговування населення