Шановні петрівчани та гості району!

Запрошуємо вас у п”ятницю, 12 жовтня 2018 року, взяти участь у районних заходах з нагоди відзначення Дня захисника України!

В програмі:

10.00 – 10.45 – урочисте відкриття пам’ятного знаку «ВОЇНУ – ЗАХИСНИКУ», вшанування пам’яті загиблих учасників бойових дій на Сході України у Сквері ветеранів селища Петрове (вул..Центральна, 43А, смтПетрове)

11.00 – 11.30 - Хода «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи» за участю громадських організацій учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів України, керівників району, волонтерів, духовенства, учнівської молоді, громадськості району (від «Смаку» по вулиці Центральній селища Петрове до Парку відпочинку);

11.30 – 12.30 – офіційна частина святкування з нагоди Дня захисника України – привітання керівників району, нагородження обласними та районними відзнаками, посвята старшокласників у козаки (Парк відпочинку);

12.30 – 13.30 - святкова концертна програма «Наша слава не вмре, не загине» за участю кращих аматорських колективів району;

12.30 - 13.30 – конкурси на:

- краще представлення козацького куреня: «Де козак – там і слава»;

- кращий козацький десерт із сала: «Ліпше за сало – сало в шоколаді»;

- найоригінальніша страва з гарбуза: «В гарбузовій каші сила й слава ваша. Хто цю кашу споживає – до ста років доживає»;

- на кращу квіткову композицію «Барви осені»;

Підведення підсумків конкурсів о 13.30

Під час проведення концертної програми всі бажаючі матимуть змогу взяти участь у козацьких розвагах, змаганнях з армспорту, перетягуванні канату, ігровій програмі для дітей, народних гуляннях, частуванні смачною «козацькою» кашею та духмяним чаєм.

З 10.00 відбудеться святковий ярмарок, де буде нагода придбати яблука, варення, мед, корисні солодощі та спеції, і працюватиме виїзна торгівля.

Місце проведення – Парк відпочинку смт Петрового

Чекаємо на вас!

Оргкомітет