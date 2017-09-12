Потужний колектив – вагомий результат!

Вчитель – скільки любові й вдячності у цьому слові, скільки недоспаних ночей і перевірених зошитів, скільки двійок і скільки дванадцяток! Часто ми чуємо, що бути вчителем – треба мати покликання, але ж, окрім цього, ще й велике бажання працювати з дітьми і для дітей, доносити їм і складний матеріал, і важливість вивчення теми. Зараз, окрім просто бажання вчителювати, потрібно бути «на одній хвилі з учнем», стежити за новинками, знайти спільні теми, бо інакше не буде абсолютно ніякого результату, діти не виявлять цікавості до учителя, як до особистості, й не бажатимуть засвоювати матеріал. До того ж, вчитель повинен бути наділений не тільки якостями педагога, мати грунтовні знання, а й бути актором, психологом і другом. Саме такі вчителі й працюють у Петрівському НВО. Вони, не втрачаючи натхнення, прагнуть підіймати рейтинг своєї школи, і їм це вдається. Намагаються достукатися до кожного учня й викликати любов до свого предмета, спонукати до вивчення матеріалу. Кожен вчитель зацікавлений у тому, щоб учні мали грунтовні знання та прагнули їх продемонструвати на олімпіадах і конкурсах. Бо ж праця вчителя оцінюється результатом, який рівень знань у учнів, такий і вчитель. Хочеться щиро порадіти, бо учні НВО досягають позитивних результатів, проявляють свою індивідуальність і талановитість на конкурсах, успішно здають ЗНО. Випускники Петрівського навчального закладу пишаються своєю школою, поважають та люблять своїх учителів. Адже ті дають їм можливість різнобічного розвитку, допомагають «знайти себе» та підтримують у всіх починаннях. Випускники НВО сміливо обирають найкращі вузи в Україні, бо де б вони не навчалися, отриманий тут запас багажу знань дозволяє бути у лідерах.

Учителі, котрі тривалий час працюють у НВО, мають уже не тільки досвід, а й високу категорію, нагороди на районному, обласному та Всеукраїнському рівнях. Тому початківцям є з кого брати приклад.

Днями випала нагода поспілкуватися з директором НВО Аллою Вєтровою, тож поцікавилися, як вона оцінює роботу свого колективу. «Я хочу щиро привітати усіх учителів із професійним святом, побажати їм і надалі любити свою роботу, вкладати у неї душу й радіти отриманому результату, – зазначила Алла Степанівна. – Очолюю свій колектив уже 13 років, за цей час ми багато досягли не тільки на районному, але й на обласному рівні. Учні наших шкіл постійно стають переможцями обласних олімпіад із основних предметів, беруть активну учать у діяльності МАН, вступають до престижних вищих навчальних закладів. А все це завдяки невтомній праці учителів. Я пишаюся своїм колективом! Вони не стоять на місці, розвиваються, самоудосконалюються, адаптуються під нові вимоги й демонструють постійне підвищення якості знань. Мої учителі стежать за новинками, впроваждують у свою роботу нові методи, прийоми, щоб викликати у дітей постійне зацікавлення. Вони займаються самоосвітою, проходять курси, переглядають вебінари та беруть участь у конкурсах для учителів, де гідно представляють нашу школу. З таким потужним колективом приємно працювати, бо у нашій школі кожен учитель – професіонал! Хочу висловити свою вдячність за підтримку та методичну допомогу працівникам комунальної установи «Петрівського районного центру із обслуговування закладів освіти» і також привітати їх із профе-сійним святом. За матеріальну підтримку я щиро вдячна голові районної ради Тамарі Сакарі, голові райдержадмі-ністрації Сергію Завалію та селищному голові Світлані Тилик. Вони завжди радо приймають і розглядають усі наші пропозиції, беруть до уваги побажання та завжди виконують свої обіцянки.

Бажаю усім освітянам міцного здоров’я, добробуту, благополуччя та мирного неба!»

Самовідданість Алли Вєтрової заслуговує на величезну повагу! Вона працює на благо свого колективу. Завжди толерантна та розуміюча, дає об’єктивні поради та враховує думки вчителів. У колективі вона побудувала такі стосунки, що грунтуються на взаємоповазі, взаємодопомозі та підтримці. За часи керівництва Алли Вєтрової школа дося-гла величезних результатів і у плані забезпечення необхі-дними матеріалами задля можливості повноцінного проведення освітнього процесу, і у підвищенні якості знань. Тому працівники школи висловлюють щиру вдячність керівникові, котра піклується про них. А ми, школярі – нинішні і колишні, випускники, батьки щиро вітаємо наших дорогих учителів із професійним святом! Бажаємо, щоб на ваших устах завжди сяяли посмішки, очі горіли бажанням і далі запалювати вогник знань, учні радували своїми досягненнями, а батьки ставилися з розумінням і допомагали. Щоб ваше життя було щасливим і якомога безтурботнішим!

Оксана Ліщенюк

На знімках: педагогічний колектив Петрівського НВО – лідер освіти району