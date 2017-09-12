«ПОХОЛОДАННЯ БУДУТЬ». МЕТЕОРОЛОГИ РОЗПОВІЛИ, ЯКА ЗИМА ЧЕКАЄ НА УКРАЇНЦІВ

Найхолодніші дні триватимуть на початку та у кінці грудня.

Україні не слід очікувати морозної зими, проте в окремі дні все одно очікується істотне похолодання.

Про це у вівторок, 2 жовтня, повідомила під час прес-конференції завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАНУ Вазіра Мартазінова.

«Не слід очікувати морозної зими, але похолодання будуть. Найхолодніші періоди - це початок грудня, кінець грудня з температурою до -18 градусів і на початку січня до -16. От лютий не буде дуже холодним. Перша половина зими буде холоднішою», - розповіла вона.

За словами Мартазінової, середньомісячні температури коливатимуться цієї зими в районі від 0 до -2 градусів.

А найближчими днями в Україні очікується мінлива погода. Уночі буде холодно, очікують на заморозки, а вдень стовпчики термометрів місцями показуватимуть навіть 22 градуси. Періодично йтимуть дощі.