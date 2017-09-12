А що ви знаєте про добровільну сплату єдиного соціального внеску?

Якщо ви дивитеся по телевізору не тільки серіали і заходите в Інтернет не тільки для того, щоб у соціальних мережах дізнатися новини від своїх друзів, то помічаєте, як усе більше і більше в інформаційному просторі набирає обертів кампанія з роз’яснення громадянам необхідності та важливості офіційного працевлаштування. Адже все просто: легально працюєш – отримаєш у майбутньому соціальні виплати, не оформлений офіційно та отримуєш зарплату «в конверті» – то й пенсію шукатимеш «в конверті»…

Адже якщо ви працюєте неофіційно, і за вас роботодавець не сплачує страхові внески, тоді у вас немає страхового стажу, необхідного для призначення пенсії. Тобто ви зможете розраховувати лише на допомогу від держави після досягнення 65-річного віку. Невесела перспектива… Тож вимагайте від роботодавця офіційного працевлаштування – це ваш обов’язок і обов’язок роботодавця!

А що робити тим, хто взагалі не перебуває в трудових відносинах, але має бажання самотужки вплинути на своє пенсійне майбутнє? Вихід є – ви можете добровільно сплатити єдиний внесок. Право на добровільну сплату єдиного внеску мають: члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню; особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України.

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Де оформити такий договір? Зазначені договори укладаються в органах доходів і зборів (в місцевих органах Державної фіскальної служби) за заявою особи, що бажає сплачувати єдиний внесок добровільно. Орган доходів і зборів, що отримав заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, має право перевіряти викладені в заяві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, що підтверджують зазначені відомості.

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).

Яку суму необхідно сплачувати? Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.

В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору. Наприклад, у 2018 році це 15 розмірів мінімальної зарплати (3723 х 15 = 55 845 грн.). Відповідно максимальна сума ЄСВ у 2018 р. – 12 285,90 грн. (55 845 х 22%). Мінімальний розмір єдиного соціального внеску в 2018 році становить 819,06 грн. (3723 х 22%).

Тож добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування дозволяє особі, яка не підлягає загальнообов’язковому страхуванню, набути необхідний страховий стаж для майбутніх соціальних виплат.

Марія Коротка, заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області