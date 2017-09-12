Сучасна бібліотека має бути цікавою для своїх читачів

На сьогоднішній день в Петрівській районній дитячій бібліотеці працює маленький дружний колектив.

Це директор бібліотеки – Н.І. Єременко, бібліотекар читальної зали – Л.М. Сидоренко, бібліотекар абонементу з обслуговування 1-5 класів та дошкільнят А.І. Іщенко та - Л.М. Назарчук - бібліотекар абонементу з обслуговування 6-9 класів та керівників дитячого читання.

Саме ці люди – фанати своєї справи – створили в бібліотеці затишну й теплу атмосферу й саме завдяки їм кожен читач відчуває себе в стінах бібліотеки по-домашньому комфортно.

Днями, з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, тут побувала кореспондент районного радіомовлення Тетяна Біденко і поспілкувалася з Людмилою Назарчук, фрагмент розмови з якою й пропонуємо увазі читачів районки.

Отже, Людмило Миколаївно, скільки вашій бібліотеці років і чи існують у вас традиції?

- В цьому році Петрівська районна дитяча бібліотека святкує свій 68-й день народження й, звичайно, сьогодні бібліотека має своє обличчя. Якщо ви запитаєте у мешканця Петрового, який закінчив школу 3-5-10 років тому, який у нього найбільш яскравий спогад з дитинства про дитячу бібліотеку, то я впевнена, що він скаже - це лялькові вистави. І це наша традиція – посвячувати дітлахів в читачі, дотепно й весело поздоровляти їх зі святами, зна-йомити їх зі світом книги устами казкових героїв. Наша колекція ляльок нараховує близько 30 персонажів, переважну більшість яких створили самі бібліотекарі зі старих ляльок або ж повністю пошитих власноруч.

- А чим ще живе бібліотека?

- Наша дитяча бібліотека – це простір для життя і творчості. Це місце, де відбуваються цікаві зустрічі, проводяться змістовні масові заходи, спрямовані на виховання па-тріотизму, любові до своєї Батьківщини, вивчення історії рідного краю, змістовні заходи,- задля цікаво проведеного дозвілля, забезпечення щоденного безкоштовного доступу до Інтернет, у місце, де можна просто відпочити в колі друзів, підготувати шкільні домашні завдання.

- Так значить гасло «В бібліотеці повинна панувати тиша», як нам завжди говорили, сьогодні більше не актуальне?

- Ні, в нашій бібліотеці цей стереотип уже не працює. В нас галасливо, бурхливо, весело й далеко не тихо.

Сьогодні дитяча бібліотека зовсім інша, ніж 10-20 років тому. Сьогодні інша дитина, а тому й ми повинні змінюватися й розвиватися, бути корисними й цікавими сучасним відвідувачам, постійно вивчати й передбачати запити читачів.

Так, діти стали менше читати, але якщо дитина йде зі школи й заходить в бібліотеку, де спілкується зі своїми однолітками, й знаходить собі заняття тут, саме в наших стінах – ми вважаємо, що це плюс, значить їм тут добре, затишно, їх тут зустрічають і їм тут раді.

- А чим вам вдається привертати увагу відвідувачів?

- Кардинально змінилася робота бібліотеки п’ять років тому, коли ми отримали перемогу в четвертому раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках Міжнародної програми «Бібліоміст». Завдяки виграному гранту бібліотека отримала 3 комп’ютери з ліцензованим програмним забезпеченням корпорації Майкрософт, з веб-камерами, навушниками. Wi-Fi зв’язок надає можливість користувачам бібліотеки працювати не лише за бібліотечними комп’ютерами, а й на власних носіях інформації (планшетах, смартфонах тощо).

Але це далеко не всі наші досягнення. Лише в 2017 році ми стали учасниками і переможцями обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули», в номінації «Далі буде? Ні, «далі» вже є!» отримали І місце в області.

- ІІІ місце в обласному конкурсі «Тріумф ідей» на кращу ідею із залучення дітей до читання.

- Це дійсно великий успіх. Далеко не кожна бібліотека може похвалитися такими досягненнями. А що далі? Чи ставите ви ще якісь амбітні цілі?

- Так. Наступним нашим кроком стала участь в конкурсі на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа».

Розповім в декількох словах про наш проект.

На нашу думку, сучасна бібліотека, яка хоче бути цікавою сьогоднішньому користувачеві, повинна бути багатоликою і різною, з відкритими просторами і відокремленими місцями відпочинку. Тому ми зрозуміли, що нам необхідно переглянути організацію бібліотечного простору, зробивши його зручним і привабливим для користувача. Проте застаріла матеріально-технічна база, відсутність належного обладнання, інтер’єр та старі незручні меблі, які є ровесниками самої бібліотеки, не давали можливості у повній мірі задовольнити потреби підростаючого покоління. Тому ми вирішили взяти участь у конкурсі й підготували та представили свій проект, який запропонував у бібліотеці облаштувати сучасну читальну залу: замінити застаріле, зношене бібліотечне обладнання (стелажі, столи, стільці). Придбати нове мультимедійне обладнання (екран, плазму).

- Невже вам вдалося виграти?

- Так. Ми самі ще не до кінця віримо, що нам це вдалося.

- А яка вартість вашого проекту?

- Вартість проекту склала 60 000 грн.

- Сума чималенька! Ну тоді розкрийте нам, хто ж були ваші партнери з реалізації всіх ваших планів?

- З задоволенням! По-перше, це ПрАТ «ЦГЗК», який надав нам суму в 30 000 грн.

15 000 грн надала Петрівська селищна рада за підтримки Світлани Тилик. За ці гроші ми придбали плазму.

7 000 грн ми отримали від СФГ «СВС» - керівник Володимир Деркач;

3 000 грн нам виділило СФГ «СІМА» - керівник Сергій Сидоренко;

Та 2 000 грн нам надала приватний підприємець Тетяна Сава;

Ми всім їм дуже вдячні і хочемо запевнити, що кожна вкладена їхня копійка в наш проект на довгі-довгі роки забезпечить наших маленьких відвідувачів та нашу громаду комфортом та зручним майданчиком для спільних справ і спілкування.

- Мені хочеться лише поздоровити вас з таким успіхом! А на якому етапі зараз знаходиться реалізація цього проекту?

- Завезли меблі й придбали плазму буквально два дні тому. Але це ще не все. Я хочу ще похвалитися нашій громаді радісною подією.

- Невже ще щось?

- Так. Справа в тім, що реалізація цього проекту співпала з запланованим Петрівською районною радою ремонтом читальної зали та книгосховищ. Тож, користуючись нагодою, хочу подякувати керівникам району, а саме голові Петрівської районної ради Тамарі Сакарі та голові Петрівської райдержадміністрації – Сергію Завалію, а також начальнику відділу культури і туризму – Наталі Подкопаєвій за оновлене світле сучасне приміщення. І, користуючись нагодою, хочу звернутися до наших відвідувачів: після вимушеної перерви в роботі Петрівської районної дитячої бібліотеки, в зв’язку з ремонтними роботами, ми знову працюємо! На вас чекають завжди привітні професіонали своєї справи - працівники бібліотеки, які завжди радо зустрінуть, допоможуть, підкажуть і відкладуть усі свої паперові справи заради спілкування з вами.

Спілкувалася Тетяна Біденко