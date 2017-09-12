Змагалися освітяни

В усі часи великою популярністю користується спорт, зокрема спортивний туризм. Освітяни Петрівського району 20 – 22 вересня взяли участь у обласному зльоті туристів. Зібравшись командою, вони вирушили у село Войнівка Олександрійського району, щоб представити нашу Петрівщину й подати приклад школярам, бо ж уже скоро стартуватимуть районні змагання зі спортивного туризму і серед учнівських команд.

Отже нашу команду «Інгулецьких Екстремалів» представляли: Валентина Бойко (директор ЦДЮТ), Дмитро Суліма (методист РМК), Наталія Корж (практичний психолог ЦДЮТ), Валерій Янішин (директор Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст.), Олег Чудний (вчитель Петрівської ЗШ І-ІІІ ст.), Едуард Яротник (керівник гуртка ЦДЮТ), Світлана Немазана (вчитель фізичної культури Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.), Олена Дзюба (керівник гуртка ЦДЮТ), Володимир Якимович (вчитель географії Балахівської ЗШ І-ІІІ ст.).

Боротьба була запеклою, конкуренти сильними, конкурси вимагали хорошої фізичної підготовки, нашим освітянам довелося покласти усі зусилля, щоб гідно показати себе – це їм вдалося! Цікавою була естафета зі спортивного орієнтування, наша команда продемонструвала високий рівень знань із картографії: знайшла 24 контрольні пункти, котрі були розміщені в лісі, хоча знайти їх було не так то й легко. Для «Інгулецьких Екстремалів» смуга перешкод виявилася хорошою нагодою застосувати всю свою спритність і енергійність, тому з впевненістю можна сказати, що наша команда всі «перешкоди» здолала з легкістю. Хоч уже на другий день конкурсної програми сили були на межі, але петрівські освітяни подолали дистанцію «Крос-похід» п’ятими. Гарний результат нашої команди забезпечує не тільки хороша фізична підготовка, розумові здібності, а й дружність, підтримка та взаємодопомога.

Валентина Бойко зазначає: «Зліт зі спортивного туризму – це не тільки хороша можливість показати себе, свою команду, а й познайомитися з новими людьми, обмінятися досвідом та ідеями. Я завжди повертаюсь заряджена позитивними емоціями, яскравими враженнями і незабутніми веселими моментами!»

У підсумку «Інгулецькі Екстремали» вибороли І місце у конкурсі туристської пісні та ІІІ загальнокомандне місце у конкурсній програмі серед 22 команд-учасниць. Це, звісно, хороший результат! Тому ми щиро їх привітаємо та побажаємо наступного року, не втративши запалу й ентузіазму, втримати або ж навіть покращити свій результат!

Оксана Ліщенюк

На знімках: Петрівська туристична команда «Інгулецькі Екстримали»; Валерій Янішин на старті; освітяни на сцені