Моє життя – театр!

Знову до нашого району завітало свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Із усієї Петрівщини з’їхалися до районного Будиноку культури найкращі аматорські колективи, щоб продемонструвати свої акторські здібності. Кожен колектив підготував виступ, щоб порадувати глядачів. Дуже шкода, що так мало петрівчан захоплюються театральною грою, але всі ті, хто прийшов, залишилися під незабутнім враженням. Настав час, коли люди забувають, що театр – це живе мистецтво, воно надихає не тільки акторів, а й глядача. Тому хочеться вірити, що наступного року зал буде повністю заповнений, адже тутдійсно, є на що подивитися. Варто зазначити, що у нас усі колективи аматорські, хоч виступають, на досить високому, майже професійному рівні.

Коли з уст ведучої Галини Бискуб пролунали перші слова, то глядачі уже, затамувавши подих, із нетерпінням чекали початку виступів. Отже програму розпочав колектив районного Будинку культури. Постановка п’єси «На перші гулі» перенесла нас у ті далекі роки, коли ще хлопці та дівчата з музиками на вулицях гуляли, а суворі батьки парубків від хат відганяли. Саме свідками такої ситуації й стали глядачі. Хороша гра акторів допомогла відчути усю специфіку, колоритність, зануритися у події, котрі відбувалися на сцені. Глядачі відчували співчуття до дівчини, яка так прагнула потрапити на гуляння, співпереживали разом із батьком, котрий ще не хоче відпускати свою єдину доньку на «ті гульки». Веселий і завзятий залицяльник, напевно, полонив серце коханої своєю мімікою. Андрій Кравченко дуже вдало відіграв його роль, всі емоції зчитувалися з обличчя й веселили глядачів, а дівчина (Ірина Рева) відтворила образ ніжної та красивої українки. На особливу увагу заслуговують батько (Вячеслав Штепа), котрий зумів повністю вжитися у роль, талановито передати почуття, майстерно зіграти збентеженого батька, чим і викликав захоплення глядачів, та мати (Ольга Коваль), яка дуже влучно та вчасно змінювала інтонацію, що й дало можливість відчути напруження розвитку подій. Доповнив картину образ діда, котрого зіграв Вадим Блоха. Акторам вдалося зробити кожен образ повноцінним, хоча й тривала вистава не так і довго, але можемо повністю віідати характеристику кожній дійовій особі, що й свідчить про талановитість самодіяльних акторів, уміння віддатися сцені, зануритися та прожити свій образ. Завдяки професіонально підібраному музичному та звуковому супроводу Леоніда Старова, відтворювалася атмосфера українського села. Тут варто ще й надати належне місце режисеру – Галині Бискуб, котра вклала всі сили, щоб п’єса вийшла на славу, і таки це їй вдалося.

Цього року на «Вересневі самоцвіти» завітала дитяча театральна студія «Троє поросят» Луганського СК з інсце-нізацією Світлани Донець віршованої казки «Війна на городі». Діти добре підготовлені, гарно зіграли свої ролі.

Порадували глядачів і дуже насмішили гумористичні сценки у виконанні таких аматорських театральних колективів: Олександрівського СК (режисер Алла Міхалча), Чечеліївського СБК (режисер Олена Антипенко), Водянського СБК (режисер Світлана Цупренко), Володимирівського СБК (режисер Неля Дудник), Іскрівського СБК (режисер Наталія Долнекова). Актори зуміли викликати посмішки, щирий сміх і аплодисменти – це найвища нагорода! Тому ми, глядачі, щиро вдячні їм за вміння розвеселити, скласти цікавий сценарій і передати позитивний настрій.

Театр – це не тільки сміх і щастя, а ще й біль і сум. Не можна було стримати сліз, коли виступали талановиті актори Новостародубського СБК із п’єсою «Грішна, каюсь». Роки голоду… страшні роки… Актори так перейнялися долями своїх героїнь, що весь цей біль було видно не тільки на обличчях, а й відчутно у подихах. Талановита гра акторів! Навіть зараз, заплющивши очі, згадується образ матері, котра сидить навколішки і молиться, щоб Бог врятував душі її дітей, а взамін вона готова віддати свою… Вона так щиро просила… Очі дівчат були наповнені болем і гіркотою втрати, сповнені відчаю та сліз. Жінка, котра пішла на вбивство, щоб врятувати свою дитину, як вона зіграла каяття, ми всі відчули той нестерпний розпач… Розв’язка стала піком емоційного навантаження, момент зізнання і усвідомлення своєї грішності ніби вбивав акторку, а разом з нею й нас… Неймовірна атмосфера була на сцені, переплетення страху, жалю й розуміння, що це ж таке горе пережив наш народ… Актори змогли передати почуття, енергетику так, щоб ми всі пройнялися їхньою долею. До талановитої гри акторів варто й додати майстерність режисера Тетяни Максімової. Вибір п’єси був дуже вдалим, гра світла впливала на сприйняття й емоції глядача, все було продумано до дрібниць.

Дякуємо всім колективам за те, що подарували нам можливість насолодитися переглядом театральних постановок.

Висловили своє щире захоплення акторською майстерністю та нагородили подяками і подарунками учасників театрального свята заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та начальник відділу культури і туризму Наталія Подкопаєва.

Хочеться побажати нашому театру й надалі розквітати, аматорам – не втратити любов до акторської гри, а петрівчанам – підтримати наших талановитих земляків, хоча б просто прийшовши й подивитися виступи!

Оксана Ліщенюк

На знімках: сценка РБК «На перші гулі»; Новостародубський СБК із п’єсою «Грішна, каюсь»; дитяча театральна студія «Троє поросят»; гумористична сценка Олександрівського СК «Українка в гаремі».