Віримо у Нову українську школу

Початок навчального року – це завжди очікування нового. Нові плани, перспективи, зміни, сподівання на краще. 2018/2019 навчальний рік особливий – загальна середня освіта України переходить на 12-річний термін навчання, набуває чинності новий Державний стандарт початкової освіти, стартує Нова українська школа. Одним з пріоритетів реформування системи освіти є забезпечення її якості. Якісна освіта забезпечує психологічний і соціальний розвиток людини, відповідність потребам і очікуванням особистості, запитам суспільства в цілому. Досягнення цієї мети спонукає педагогів нашого закладу до активної участі в реформуванні системи освіти, її суттєвого оновлення.

З початку навчального року педагоги 1-х класів розпочали реалізацію Концепції Нової української школи. Однією з важливих проблем, яку ми всі намагаємося розв’язати найближчим часом, є створення нового освітнього середовища в класних кімнатах та приміщенні школи. Тісними є постійні зв’язки нашого навчального закладу із головою райдержадміністрації С.В.Завалієм, головою районної ради Т.В.Сакарою, головою селищної ради С.О.Тилик та керівниками місцевих сільськогосподарських підприємств Г.І.Огиром, В.В.Волковим, О.М.Кравченком, В.Г.Деркачем, Ю.І.Больботом,В.І.Больботом, В.І.Фесенком, А.М.Давидовським, Г.М.Сидоренком, А.В.Сидоренком, М.М.Копанем, які не стоять осторонь освітніх проблем та надають нашому навчальному закладу фінансову та спонсорську благодійну допомогу.

Активну участь у житті закладу беруть і батьки учнів. Вони є організаторами та активними учасниками численних шкільних заходів. Не стоять осторонь щодо створення нового освітнього середовища в класних кімнатах. Сьогодні потрібно працювати в команді. Адже запорукою успіху нової школи є тісна співпраця з батьками, громадами і підтримка з їхнього боку.

Педагогічний колектив закладу бажає всім вам невичерпних сил та енергії, успіхів у здійсненні усіх ваших планів і задумів. Переконаний, що наша подальша творча співпраця знайде продовження в майбутніх спільних проектах.

Олександр Лівак, завідувач філії Петрівської ЗШ І ст. філії КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія».