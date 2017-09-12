Педагогічне надбання Василя Сухомлинського

Цьогоріч 28 вересня в Україні та світі відзначили 100-річчя людини, діяльність якої – унікальне явище в українській і світовій педагогіці. Це - видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський. 22 роки він був директором Павлиської школи, до його думок прислухалися, любили його. Він не лише наш сучасник. Він прогнозував майбутнє освіти, передбачав дефіцит емоційного спілкування, занепад етичної компетентності в суспільстві, тому, очевидно, так щедро в його творах представлене саме емоційне, естетичне виховання.

Цікавий факт! Наш земляк, Іван Павлович Заудальський, ветеран Другої світової війни, був не просто знайомий з відомим педагогом Василем Сухомлинським, а під час навчання в Онуфріївській школі Кіровоградської області, у 8 та 9 класах Василь Олександрович Сухомлинський був керівником класу, де навчався тоді ще просто учень Іван Заудальський. Про це стало відомо під час відвідування ветерана учнями-волонтерами 10-А класу Петрівського НВО на чолі з класним керівником Олесею Яківною Царук.

Тож напередодні цієї дати, 27 вересня 2018 року на території Петрівського навчально-виховного об’єднання розпочалися педагогічні читання, присвячені ювілею славетного педагога. Загалом програма заходу містила у собі не лише відокремлене розкриття деяких питань, а й презентаційну роботу та флеш-моб, до якого приєдналися освітяни з різних куточків району.

Зареєструвавшись учасники заходу розпочали готуватися до виставки «Василь Сухомлинський і сучасність», у якій кожний освітній заклад презентував свої доробки і оновлені методи роботи з дітьми за ідеями педагога. Найкращими було визначено презентаційні роботи таких закладів, як:

1. Петрівська ЗШ І ступеня, філія КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів- гімназія»

2. КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія»

3. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст.

Наступним етапом для вчителів та вихователів нашого краю, була участь у флеш-мобі «Серце віддаю дітям», тож подвір’я Петрівського НВО побачило велике серце у виконанні освітян, які, обравши цю нелегку професію, віддають його дітям, за власним покликанням, а не примусово.

Після такого ліричного моменту, у піднесеному настрої у актовій залі розпочалося пленарне засідання, яке містило такі виступи:

- З. Ошега, завідувач РМК розкрила питання Спадщини Василя Сухомлинського – як невичерпного джерела Нової української школи.

- О. Коробчук, в.о. завідувача Луганського ДНЗ базувала свій виступ на основних ідеях формування у дітей почуття доброти і людяності, впроваджуючи творчу спадщину видатного педагога.

- Трансформацію педагогічних ідей Василя Олександровича в Новій українській школі на прикладі закладу, у якому є керівником, розкрив у відео-презентації О.Лівак, завідувач Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО

- Т. Коломоєць, вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО розповіла про впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинсько в рамках реалізації Концепції Нової української школи.

- О.Канівець директор Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. розлядала питання Національно-патріотичного виховання: як погляду на проблему через творчість Василя Сухомлинського.

- Питання формування екологічної грамотності сучасних школярів в ідеях Василя Олександровича розкривала С. Дяченко вчитель географії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст.

- Розвиток творчого потенціалу особистості крізь призму спадщини В.О.Сухомлинського висвітлювала О. Скворцова., заступник директора з НВР Петрівської ЗШ І-ІІІ ст.

Після невеликої перерви розпочалися роботи у секціях, кожна з яких опрацьовувала окремі питання щодо впровадження ідей та теорій відомого педагога у навчально-виховний процес. Таким чином, секції розподілились так:

Секція № 1 - « Використання спадщини В.О.Сухомлинського в управлінні сучасним закладом освіти»

Секція № 2 - «Спадщина Василя Сухомлинського в дошкільній освіті»

Секція № 3 - « Модернізація початкової освіти: діалог із В.О.Сухомлинським»

Секція № 4 - «Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів»

Секція № 5 - «Реалізація ідей В.О. Сухомлинського на уроках природничо - математичного циклу»

Секція № 6 - «Ідеї В.О.Сухомлинського у творчій лабораторії суспільно- гуманітарного циклу»

Секція № 7 - «Сучасне виховання через призму ідей В.О.Сухомлинського»

Учасники секцій розкривали теоретичні питання, звітували про роботу у творчих групах, проводили майстер-класи, презентували відео власних надбань, на тих чи інших уроках.

Вже пообіді буди підведені підсумки творчих секцій та загалом роботи районних педагогічних читань. Зоя Ошега вручила колегам пам”ятні грамоти і подяки.

Ольга Шевченко