Здоров’я малюків - турбота усіх

Турбота про фізичне здоров’я вихованців завжди була і залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи Петрівського дошкільного навчального закладу №1 «Рудана» Петрівської селищної ради. Повноцінному розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як тради-ційних ,так і нетрадиційних організаційних форм та методів фізичного виховання.

Інструктором з фізичного виховання в нашому закладі працює Наталія Володимирівна Швець, яка втілює у життя проблему «Використання інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі ДНЗ». Спираючись на новітні розробки та передовий досвід, вона розробила свою систему роботи з даного питання. Напрацьований матеріал передбачає ігрові, нетрадиційні заняття з дітьми. Крім фізичних та спортивних якостей у дітей розвиваються і особистісні риси характеру: у дівчаток-артистичність, лагідність та естетичність, у хлопців - сміливість, рішучість, сила волі, цілеспрямованість.

Формуючи навички здорового способу життя у дошкільників, Наталія Володимирівна широко використовує заняття за системою М.Єфименко, які розвивають рухову та ритмічну творчість, дитячу фантазію, наповнюють дитину яскравими позитивними емоціями, формують швидкість та легкість орієнтування у просторі рухових образів. Використання ігрового методу на заняттях підвищує інтерес, довільну увагу дітей, допомагає проводити заняття у цікавій та доступній формі. Через красу рухів розкривається творча особистість кожної дитини.

Для реалізації завдань фізичного виховання в практиці роботи нашого ДНЗ Наталія Володимирівна застосовує сюжетні заняття з елементами психогімнастики, ігрові фізкультурні заняття з використанням нетрадиційних методів оздоровлення та загартування, фізкультурні заняття з елементами степ-аеробіки .Позитивно впливає на здоров’я та фізичний розвиток дошкільнят ранкова гімнастика, яку Наталія Володимирівна проводить за різними методиками та педтехнологіями відповідно до пори року.

Сприяє реалізації освітніх завдань тісна співпраця Наталії Володимирівни та Петрівського селищного голови Світлани Тилик. Адже саме Світлана Олександрівна велику увагу приділяє створенню предметно-ігрового середовища з фізичної культури.

У цьому році завдяки плідній роботі Наталії Володими-рівни Петрівський дошкільний навчальний заклад №1 «Рудана» Петрівської селищної ради зайняв перші місця на першому(районному ) та другому(обласному) етапах Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України.

З перших днів роботи у дошкільному закладі Наталія Володимирівна проявила себе як творчий, креативний педагог, яка переймається не тільки впровадженням інноваційних технологій у своїй роботі, а є активним учасником всіх свят і розваг. Своїм ентузіазмом і невичерпною енергією заряджає колег, активізує їх та залучає до участі у громадському житті колективу.

Виконавчий комітет селищної ради