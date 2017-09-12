ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія». Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:
04 жовтня 2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.
11 жовтня 2018 р. – начальник управління застосування пенсійного законодавства Антоніна Володимирівна ТОРШИНА.
18 жовтня 2018 р. – начальник головного управління Наталія Миколаївна СІМОНЯН.
25 жовтня 2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.