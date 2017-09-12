Рекордний перелік винесених на розгляд питань звичного часового формату не перевищив

Із сесії районної ради

Порядок денний пленарного засідання двадцять сьомої сесї Петрівської районної ради сьомого скликання, яка відбулася минулого тижня, був позначений рекордною кількістю питань, винесених на її розгляд – 82! Щоправда, 75 із них були суто технічними і стосувалися передбаченої законодавством процедури за-твердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок. Конкретно, в даному випадку, ця процедура стосувалася, переважно, земельних ділянок, що належать громадянам на території Зеленської сільської ради і які знаходяться в користуванні селянського фермерського господарства, очолюваного Костянтином Дорошенком. Тож, очевидно, саме Костянтин Миколайович і виявив ініціативу, аби якомога надійніше легітимізувати право користування узятими в оренду паями, підготувавши та юридично оформивши всю необхідну документацію і винісши її на за-твердження депутатами районної ради. Оскільки по жодній із винесених на затвердження земельних ділянок додаткових питань чи застережень не виникло , то увесь цей масив питань був розглянутий досить швидко – більше часу забрала хіба що передбачена регламентом процедура їх озвучення.

А ще цього дня депутати підтримали зміни та доповнення до бюджетної програми районного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік (інформацію щодо їх характеру надала начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Світлана Заєць), дали дозвіл на укладення договорів оренди частини нежитлового приміщення в будівлі дитячої музичної школи (колишньої ЗОШ №2) з ДЮСШ «Олімп» і з трудовим архівом Петрівського району (інформував начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець), а також дозвіл комунальному закладу «Петрівська центральна районна лікарня» на укладення договору дарування громадською організацією «Молода Петрівщина» Центральній районній лікарні сучасного автомобіля невідкладної швидкої допомоги, придбаного урядом Японії в рамках гранту, передбаченого програмою людської безпеки «Кусаноне» і спрямованого на покращення матеріальної бази зазаначеного лікувального закладу (з особливостями цієї процедури ознайомив головний лікар КЗ «Петрівська районна центральна лікарня» Микола Яновський).

Крім зазначених, депутати також розглянули питання про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік» (інформацію подала начальник фінуправління райдержадміністрації Галина Овдій) та до програми стимулів для медичних працівників і покращення матеріально-технічного оснащення медичних закладів району на 2017-2020 роки (ознайомила перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета).

А найуважніше і найзосередженіше депутати сприймали інформацію, з якою в «різному» виступив начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко. Зокрема, Олександр Олександрович розповів про резонансну подію, пов’язану зі спробою захоплення урожаю ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська», яка стала однією з «топ»-новин вересня не лише в районі, а й в області. Власне, детально акцентуватися на виступі О. Лисенка ми не станемо, адже досить детально про ці події йшлося в минулому номері районки. Додамо лише, що, за повідомленням начальника районної поліції, зараз активізувалися в інформаційному просторі представники затриманих рейдерів, які уже навіть дали прес-конференцію для ЗМІ, а головним чином діють через поширення в соціальних мережах інформаційних «вкидів» своєрідного характеру, (зокрема, й через спеціально створені для цієї мети, як, наприклад, сторінка «Петрівський Район» у Фейсбуці, започаткована 25 вересня цього року) спрямовані на дискредитацію дій поліції та керівників «П’ятихатської». Зокрема, робиться спроба надати діям рейдерів якесь юридичне пояснення й обгрунтування. Наскільки ці спроби справді корелюються з вимогами Закону – встановить слідство. Однак, зазначив Олександр Олександрович, уже на найперші і найочевидніші питання організатори прес-конференції – юристи ТОВ «Балліста», яке й вивело техніку на поле «П’ятихтської», відповісти не змогли. Наприклад, чому в поле вийшла техніка зі знятими реєстраційними номерними знаками? Кому ця техніка за правом власності належить і як вона до них потрапила? Навіщо, якщо, дійсно, «жниварі» відчували за собою моральне і юридичне право на даний урожай, потрібно було залучати «армію» молодчиків у балаклавах і камуфляжі? Адже, за логікою, діючи в правовому полі, до таких прийомів вдаватися не було потреби? У крайньому разі, достатньо було присутності юриста, який зміг би пояснити, на підставі чого здійснюються ці дії. Або ще таке: чому документи, на підставі яких представники «Баллісти» намагалися доводити своє право на врожай, вказують на поле, яке взагалі – не лише не перебуває в обробітку «П’ятихатської», а знаходиться за десяток кілометрів від місця події, на території Мар’янівської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області? Та й взагалі, чому ТОВ «Балліста», в реєстраційних документах якого вказано єдиний вид діяльності – деревообробка, раптом так несподівано перейнялося сільськогосподарськими справами? І, нарешті, найголовніше: навіщо було громити техніку «П’ятихатської»? Якими документами чи юридичними підставами можна пояснити цю акцію?

Словом, до завершення слідства правоохоронні органи з офіційними версіями не поспішатимуть. І все ж поставлені питання, на які не знайшлося аргументованої відповіді, залишають представникам рейдерів, якою б не була потужною їх юридична підтримка, не надто багато шансів на успішне для них завершення справи.

Володимир Кіфенко

На знімку: про події на полях ТОВ «Агрофірма «П”ятихатська» інформує начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко