Свято «Золотого віку»

1 жовтня - День людей похилого віку

Сонце золотавить листячко зелене.

І малює казку осінь золота.

Помалюй ще трішки, посвіти для мене,

Не біжіть так швидко, ви, мої літа!

Обійму руками і вдихну душею

Матінку-природу у її красі.

Ой, яке ж це щастя, милуватись нею

Й освятить долоні у живій росі!

Падає тихенько листя пожовтіле,

Засинає з сумом щебетавий гай.

Не одна вже осінь птахом пролетіла,

Особлива кожна, кожну пригадай.

Подивись навколо: внуки-пташенята,

І щебечуть пісню діточки малі.

Тягнуть до вас руки ваші янголята,

Треба ще пожити нам на цій землі.

Іван Бондар

Щорічно 1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Це свято покликане звернути увагу людства на потреби старшого покоління. Свято встановили в 1990 році, відповідно до ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Першими це свято святкували саме європейці. Уже згодом до них приєдналися американці. Згодом свято стало по-справжньому інтернаціональним. До слова, особливо цей день шанують в скандинавських країнах. Там навіть телебачення 1 жовтня складає таку програму телепередач, яка найбільше враховує інтереси і побажання літніх людей.

Не оминуло це свято і поважних людей нашого Петрівського району. За сприяння керівників району, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, делегацій ветеранських організацій, сільських та селищних голів було організовано прекрасне свято з вшануванням ветеранів праці та привітанням усіх, хто має стосунок до даного свята. Зі словами привітання до присутніх звернулися голова Петрівської районної державної адміністрації Сергій Завалій, секретар Петрівської селищної ради Володимир Руденко, заступник Петрівського селищного голови Андрій Сидоренко та голова районної організації ветеранів України Олег Гіюк.

Розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської райдержадміністрації за вагомий внесок у розвиток ветеранського руху в районі, активну участь у патріотичному вихованні молоді та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку почесною грамотою Петрівської районної ради та районної державної адміністрації нагороджено:

Василя Береславського – члена Петрівської районної організації ветеранів України;

Григорія Закотіна – голову первинної організації ветеранів України Богданівської сільської ради;

Олену Лук’янову – члена Петрівської районної організації ветеранів України;

Валентину Савкун – члена Петрівської районної організації ветеранів України;

Рішенням комітету Петрівської селищної ради за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку почесною грамотою Петрівської селищної ради та грошовими винагородами відзначили:

Бориса Гаєвського – сторожа дільниці з обслуговування КП «Петрівське»;

Ольгу Кокоуліну – прибиральницю службових приміщень КП «Петріське»;

Леоніда Косенка – машиніста насосних установ в дільниці водозабірної та водоочисної станції КП «Петрівське»;

Володимира Стеця – сторожа дільниці з обслуговування житла КП «Петрівське»;

Наталію Бахмутову – колишнього помічника вихователя Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»;

Галину Ліскевич – колишню сестру медичну Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»;

Діну Надтоку – колишнього вихователя Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»;

Вадима Гречаного – колишнього сторожа Петрівського ДНЗ №1 «Рудана»;

Любов Пашковську – колишню няню Петрівського ДНЗ №2 «Сонечко»;

Любов Ященко – колишнього завідувача Петрівського ДНЗ №2 «Сонечко»;

Грамотами обласної організації ветеранів України за вагомий внесок у вирішення питань ветеранського руху, со-ціального захисту ветеранів та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, нагороджено:

Сергія Завалія – голову районної державної адміністрації;

Тетяну Панету – першого заступника голови райдерж- адміністрації;

Тамару Сакару – голову районної ради;

А також почесними грамотами обласної організації ветеранів відзначили:

Миколу Висоцького – голову первинної організації ветеранів України Новостародубської сільської ради;

Клавдію Андрусенко – голову первинної організації ветеранів України Малинвіської сільської ради;

Івана Сердюка – члена районної організації ветеранів та викладача-волонтера Університету третього віку;

Тетяну Должикову – члена президії первинної організації ветеранів Петрівського кар’єру;

Ніну Лихоусенко – старосту Університету третього віку;

Ніну Коновалову – студентку Університету третього віку;

Миколу Посвистака –

Леоніда Старова – методиста районного БК

Любов Ященко – студентку Університету третього віку.

Кажуть, що старість – це час, коли людина молодшає духом, зрощує мудрість і досвід, стає більш шанобливою і поважною, більше вірить і довіряє, любить і прощає. Цей вік називають золотим. А, отже, це найкращий час для життя.

Тож до привітань приєдналася Клавдія Андрусенко, голова первинної організації ветеранів Малинівської сільської ради, та побажала наснаги і довголіття усім присутнім «молодим» душею людям.

Після таких прекрасних слів пролунали пісні від аматорського колективу районної громадської організації ветеранів України «Водограй», керівник і концертмейстер якого Леонід Старов. З вуст цих запальних україночок прозвучали пісні «Ой, гарна я, гарна» та «Ой, у вишневому саду». Ці впевнені у собі, грайливі і невпинні хористки, зарядили емоціями усіх присутніх, що навіть малеча підтанцьовувала.

В цей день для всіх присутніх лунали лише теплі слова, тож якщо у ваші скроні закрадеться сивина, то нехай вона буде тільки від поважного віку. Коли на очах з’явиться сльоза, то хай це буде сльоза щастя. А якщо защемить ваше серце, то нехай це буде хвилювання від несподіваного прояву до вас уваги та турботи. Такою несподіванкою стала низка виступів різних поколінь, від маленьких вихованців Петрівського ДНЗ «Сонечко», які не тільки розповідали вірші-побажання, а й заспівали пісню, від щирого крихітного серденька, до старшого покоління Вадима Блохи та Леоніда Старова з піснею «Скрипка грай». Також концертна програма була доповнена виступами представників музичної школи: вокального ансамблю «Лілея» з тривожною піснею «Ми хочемо миру»; Юлії Росоли з ліричним виконанням композиції «Солов’ї», а пісня «Веселка» у виконанні Анастасії Коцар, не могла не підняти настрій, тож отримала бурхливі оплески.

Ця дата – не нагадування про вік, а чудова можливість сказати теплі слова вдячності батькам, ветеранам війни, праці, пенсіонерам, старшим мешканцям селища за вклад в розвиток регіону, за багаторічну добросовісну працю, доброту та мудрість.

А на завершення Леонід Старов виконав пісню «Кукушка», що стисла у грудях серце кожного з присутніх, адже саме цей птах відмірює плинність часу, років, які залишилося ще пожити. Тож нехай ваша зозуля порахує вам ще многії літа, дорогі наші ветерани!

Ольга Шевченко

На знімках: фрагменти святкування «Дня людей похилого віку»