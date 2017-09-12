Шановні працівники освіти та дорогі наші ветерани педагогічної праці!

7 жовтня - День працівників освіти

Від щирого серця вітаємо вас з вашим професійним святом! Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити. Ій просто немає ціни! Усе в нашому житті починається з Учителя, з його любові і тепла, які він віддає вихованцям, довірливих взаємин, які встановлюються між дорослою, мудрою людиною і зовсім юною, допитливою душею. Тож нехай вас завжди оточують любов і повага, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і вдячність ваших вихованців. Бажаємо усім міцного здоров”я, бадьорості тіла і духу, радості від вашої нелегкої праці та усіляких гараздів і успіхів в особистому житті!

Григорій Москалець, директор КУ «Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти», Людмила Горбанець, голова РК профспілки працівників освіти і науки