Не словом, а ділом допоможи ближньому

«Праця не тільки там, де людина сіє хліб або садить дерево.

Найбільш тонка, найбільш складна праця,

коли людина приходить до людини,

бачить у її очах, читає «поміж рядків»

її поклик про допомогу.

Ця праця є вищою мірою людського духу».

(В.О. Сухомлинський)

У наш нелегкий час, коли все більше людей потребує турботи та матеріальної допомоги, стає все важче знайти людей, здатних сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово, коли такі люди все ж знаходяться, і вони зовсім поруч!

Участь у районній спартакіаді для нашої Новостародубської команди спортсменів-любителів стала водночас і радісною, і сумною. Радісною, бо завдяки зусиллям команди в загальному командному рейтингу ми посіли друге місце. Але перемога була із присмаком гіркоти, адже, беручи участь у спортивних змаганнях, одна із учасниць нашої команди отримала серйозну травму - перелом плеча, первинне викривлення зі зміщенням. Діяти потрібно було миттєво, тож за сприяння організаторів змагань, особливо Тетяни Григорівни Панети, першого заступника голови ра-йонної державної адміністрації, дівчину терміново було відправлено до Петрівської РЦЛ. Надавши першу невідкладну допомогу, відправили пацієнтку на консультацію та реабілітацію до Кіровоградської обласної лікарні. На жаль, травма виявилася досить складною, тож постала необхідність в терміновій дороговартісній операції, яку самотужки осилити власним коштом родина не мала змоги. Саме тут і прийшов на допомогу директор ПСП «Зарічне» Андрій Миколайович Давидовський. Дізнавшись, що трапилася така ситуація, у відповідь на наше прохання одразу сказав: «Я дам необхідну суму на лікування, здоров’я дитини – понад усе!».

Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають за життя і здоров’я мешканців села. Поки такі люди є серед нас, то буде жити і наша нація українців – щирих, свідомих і небайдужих!

Хочеться ще раз щиро подякувати всім, хто не залишився осторонь цієї проблеми. Особлива подяка Вам, Андрію Миколайовичу, за вашу підтримку і чуйне серце, за те, що вкотре приходите на допомогу у найскладніших ситуаціях і не залишаєтеся осторонь проблем пересічних людей. Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею. Бажаємо Вам всіляких благ і процвітань. Нехай Бог Вас благословит міцним здоров’ям, радістю і щастям!

З повагою Тетяна Максімова, директор Новостародубського СБК