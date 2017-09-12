«АгроЕкспо – 2018» і Покровський ярмарок – традиції незмінні

Минулої п’ятниці, 28 вересня, в Кропивницькому у рамках міжнародної виставки «АгроЕкспо – 2018» пройшов традиційний Покровський ярмарок. В ньому взяли участь різноманітні підприємства, окремі підприємці, народні умільці та майстри з багатьох регіонів України. Петрівщину представляли ФОП «Лось», приватний підприємець З.Кобилянська, Іскрівський осередок громадської організації «Районна спілка «Петрівський пасічник» в особі О.Комісаренка. Була розгорнута виставка «Петрівщина туристична», а також, як завжди, працівники районного Будинку культури підготували художню презентацію та концертну програму, в якій взяли участь інструментальний ансамбль під керівництвом Л.Старова, що виступив також як соліст – баяніст, вокальний дует у складі Л.Старова та В.Блохи, солістка РБК О.Коваль та вокальний дует «Два куми» Олександрівського сільського клубу.

До забезпечення поїздки делегації району на Покровський ярмарок долучилися ФГ «Карат СВ», ПСП «Зарічне», ТОВ «Чечеліївське», ПСП «Райпольське», філія ТОВ «Верес», ФГ «Малина», за що керівництво району висловлює щиру вдячність.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації С.Коваленко , який відвідав презентаційний намет Петрівського району, висловив вдячність голові районної державної адміністрації С.Завалію, голові районної ради Т.Сакарі, першому заступнику голови райдержадміністрації Т.Панеті, всім учасникам делегації району за активну участь у ярмарку, цікаву експозицію про туристичний потенціал Петрівщини, веселу художню презентацію і вручив керівнику району грамоту.

А глядачі вітали учасників концертної програми гарячими оплесками за високу виконавську майстерність, цікаві художні номери.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: С.Коваленко вручає грамоту делегації нашого району; фрагмент художньої презентації району; на сцені інструментальний аматорський колектив; на території виставки та Покровського ярмарку можна було побачити чимало цікавого.

Фото автора.