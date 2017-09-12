У нашому серці є місце для кожної дитини!

30 вересня – Всеукраїнський день дошкілля

З нагоди Дня працівників дошкільних закладів, ми висловлюємо щиру подяку за турботу про наших дітей, адже потрібно справді мати величезне серце, щоб любити чужих дітей як рідних. Кожного ранку радісно зустрічати, гратися, годувати й спати вкладати. Тож ми щиро вітаємо усіх тих, хто бере за рученята малят і веде їх стежиною життя, хто вкладає у них всю свою душу та любов, хто разом із ними переживає і радість, і смуток. Бажаємо вам міцного здоров’я, світлого майбутнього, тепла та затишку у ваших оселях. Хай ваші вихованці, уже ставши зовсім дорослими, до вас завжди усміхнено вітаються, пам’ятають і люблять, бо дитяча любов крізь роки і є найбільшим щастям.

Робота працівників дошкільних закладів потребує не тільки фахової компетентності, а й чуйного серця, терплячого характеру та вміння викликати любов і повагу у дітей. Задля того, щоб маленькі дітлахи були розумними і щасливими, працюють вихователі дитячого садочка «Рудана». Люди, котрі віддають усі свої сили та натхнення дітям уже багато років: Людмила Когут, Лариса Ситник, Тамара Лисенко, Надія Тарасенко, Людмила Удянська, Наталія Колісник, Тетяна Оніченко, Ганна Дяченко, Тетяна Рева, Ніна Мазніченко, Алла Жукова, Світлана Нестеренко, Оксана Антоненко, Любов Дерев”янко, Ольга Тесленко.

Весь заклад можна назвати дружним вуликом, у якому царює мир, спокій і злагода. На дитячих майданчиках завжди веселий гамір, діти бігають і бавляться, а за ними постійно наглядає вихователька, коли треба, то допомагає, подасть руку чи зсадить з драбини, діти впевнено лізуть, бо знають, що вихователька не дасть упасти. Завітавши у кімнати до малечі, ми побачили щасливі оченята дітлахів, котрі захоплено дивилися на виховательку, повторювали за нею рухи. А вона, в свою чергу, ніжно зверталася до малюків, турботливо допомагала зробити правильно усі вправи. Добрі, чуйні, привітні працівники доглядають за малечею, коли батьки на роботі. Вони намагається стати друзями, навіть матерями, щоб у цей час дитина відчувала радість.

Працівники дошкільних закладів – це не тільки вихователі, а всі ті, хто піклується про дітей, дарує їм свою любов, робить кожен їхній день щасливим. Тому на особливу увагу заслуговують кухарі: Валентина Шипільова, Ірина Кравченко й Анна Миронюк. Вони щодня готують смачні сніданки, обіди й вечері. А найкраща подяка для них – це чисті тарілки і ситі діти. Медичні працівники: Людмила Гребенчук, Ганна Кажанова та Наталія Ковтун, котрі стежать за станом здоров’я дітей. А про моральне здоров’я дітей турбується практичний психолог Марина Шаповал. Вона працює як з групою, так і з кожним малюком окремо, намагається достукатися, зрозуміти причини поганого настрою, хоча зробити це не так то й легко. Кожна дитина, навіть у такому малому віці, уже яскраво демонструє свій характер, тому завдання психолога досить складне. Молодий працівник докладає усіх зусиль, щоб покращити психологічний стан дитини, добре, що на допомогу їй створено всі умови. Цікавим доповненням є терапія з піском, різнокольоровими камінцями та карточками, зануривши руки, дійсно, заспокоюєшся. За правильністю вимови у малечі стежить логопед. Ірина Ситник індивідуально підходить до розв’язання проблем із дикцією у кожної дитини і знаходить ефективні методи. Інструктор із фізичного виховання – Наталія Швець уже з самого малечку прищеплює любов до спорту, вона вигадує цікаві рухливі ігри, чим і захоплює дітей. Вони щоранку радісно роблять зарядку, вигадуючи ще нові й складніші вправи.

Робота методиста дошкільного закладу потребує особливого підходу уже до тих, з ким безпосередньо працюють вихованці садочка. Тому з впевненістю можна сказати, що компетентність вихователів залежить від справедливого погляду та порад Юлії Стець. І, звісно ж, вагоме місце у розвитку, перспективах, наборі кваліфікованих кадрів, умовах виховання та навчання відіграє саме директор. Тож побажаємо Тамарі Миколаївні Олійник натхнення працювати задля дитячого садочка ще багато років!

Дитячий садочок «Рудана» забезпечує дітям повноцінний розвиток у творчій, фізичній і розумовій сферах. Старанні працівники докладають усіх зусиль, щоб кожна дитина вчилася ділитися й дякувати, допомагати і співчувати, любити і поважати. Вони мають величезне серце, у якому є місце для кожної дитини!

Оксана Ліщенюк

На знімках: заняття дітей у спортивному залі; заняття у ігровій кімнаті; робота психолога з дитиною; кухарі готують обід; прогулянка на вулиці з вихователем і методистом.