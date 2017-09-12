Жартівливим пером

Буряки

Ой, буряк, яка це штука!

Це не просто так – наука.

Він годиться нам в усьому,

І для цукру, і для жому.

Взагалі, такий продукт,

Не зрівняти жоден «фрукт».

А дохід який дає!

І в башку, і в ноги б’є.

Ех, була колись житуха,

Пий за руб, хоча й по вуха.

А тепер не те пішло,

Бо «прижали» щось село.

Що раніш? Зайдеш в хатину,

Пару слів – і п’єш чарчину.

Як додому доберешся,

То до «чортиків» нап’єшся.

А бувало й не дійдеш,

То під тином віддихнеш.

А тепер – хильнув чарчину

І гикати вже почав.

Тож біжи мерщій в хатину,

Мабуть, Карпович згадав.

Отаке буряк цей – штука,

Це не просто так – наука.

Тож й тоді оцей буряк

Був у всьому винен. Так!

«Ой, погода в цьому році,

Боже збав!»

Рятувати буряки

«Батько» нас послав.

Одяглися, кожен тепло,

Та й у сумках, мабуть, є,

Хоч воно і не гаряче,

Але «дурі» піддає.

Взялись дружно за роботу,

На дві групи розійшлись,

Ті збирати, ті кидати

Подались.

Почалося все так гарно!

Сіли колом, навкружки.

Бо спочатку треба грітись.

«Наливай, давай, в чарки!»

Ну, а потім вже робота.

Працювали залюбки,

А як стало розбирати,

То криві стали стежки.

Той управо йде й хитнеться,

Того вліво понесе,

Той на рівному спіткнеться,

Той кляне на світі все.

З кукурудзи чути голос:

«Чи, може, хтось читає вірш?»,

Та ні - виконують дуетом –

«Шумел камыш».

«Шумел камыш в погожу днину,

Та Ясь скосив, як конюшину,

Бо ночка тёмная была».

План дали, колгосп довольний,

Багато звезли буряків,

А ще більше назбирали

З-під горілки бутилів.

Тепер веселіше

Наше село дуже гарне,

Влітку особливо,

Річка, поле, тут і ліс.

Дуже в нас красиво.

Було, підеш у кіно

І відпочиваєш.

Потім зіроньку додому

Ведеш – проводжаєш.

А вона постоїть трішки,

Трішки пошепоче

Та й спішить мерщій до хати,

Хоче чи не хоче.

Бо із сіней чути голос:

«Досить вже гуляти.

Уже вечір, пізно вже,

Лягай спочивати».

Або крикне: «Іч яка?

Вона б все гуляла.

Та я в возрасті твоїм

На хліб заробляла».

То недавно. А тепер

Веселіше стало,

Хоч і молоді в селі

Залишилось мало.

Нема клубу і кіно,

(Що іще є гірше?),

Однак, кажуть старі люди,

Тепер веселіше.

«Он поглянь, - гука Панас, -

Як Борис гуляє:

Сварить жінці батогом,

А та утікає.

А Степан, Степан, он бачиш,

Що собі міркує?

Обняв стовпа, як рідного,

Каже його здує.

Вітер, бач який великий,

І йому одному

Без стовпів і свого тину

Не дійти додому.»

Отакі у нас концерти,

Отакі й вистави.

Клуб тепер нам не потрібен –

Є кращі забави.

Жорин Медок – БФ-88

Жив на світі Жора,

Бідненький – невдаха.

Тільки й мав, що жінку

Й дітей – сіромаха.

Ох, і склалась доля,

Гірка та смердюча,

Як полин, як перець,

До болю пекуча.

Може б воно, як то кажуть,

Було все, як треба,

Та хіба вона поставить,

Звалить, що й не треба.

Хотів в житті раз один

Мрію збудувати,

А вона така «зміюка»,

Все б її ламати.

Все життя перевернула,

Як кишки у пузі.

Скоро з’їсть мене живцем –

Вірте мені, друзі.

То бува, зійдемось разом,

Руб на руб, - й трояка є,

А тепер «зміюка» жінка

І копійки не дає.

Мало того, сто грам вип’єш,

Каже: «Вариш воду».

Тикне 02 в телефоні

Й забере свободу.

Ну й жінки тепер пішли,

Гірше змій в печері,

Не обнімеш раз чи два,

Не дає вечері.

Так обдумав – все, як треба,

Все обміркував.

На заводі відро й палку

Я собі придбав.

Як дістанеш медку того,

То вже п’єш від пуза.

Роги вмочиш – все, як треба –

Схожий вже на туза.

Хоча очі, як в бика,

І стоять: «Отак!»

Зате легко на душі

І горе пустяк.

Але, кажу я вам по правді,

Все було до часу,

Поки мірку не зняли

З того меду-квасу.

Зрахували, що за місяць

Йде в росход півтонни.

«Та хіба ж один я п’ю,

Нас таких колони».

Але скоро доберуться,

Ой, як гірко буде.

Заплачуть «бджоли» по медку,

Та вже пізно буде.

Зміркував собі я так,

Чорне оце діло.

Й наказав собі не пити,

Як би не кортіло.

І життя тепер пішло,

Все на лад, як треба.

Жінка вже мене, голубка,

Підняла до неба.

1978 рік

Іван Бондар, смт Петрове

В дитсадочку у «Рудані»

Мені п’ять років вже минало,

Але тоді я ще не знала,

Що газ то є, а то немає,

Що «дядя» світло вимикає,

Що нам, звичайно, без води

І ні туди, і ні сюди,

Що в нас тепло, нарешті, є,

Що хтось продуктів не дає,

Що іграшки від нас тікають,

Бо інших нам не надсилають,

Що є в Петрово в нас «Завхоз»,

Який звичайний «Дід Мороз».

Але ми віримо, до нас

Прийде яскравий, світлий час,

Коли в садочку у «Рудані»

Щасливо жить буде Оксані,

Щасливий буде і Максим,

Бо це – для діток рідний дім.