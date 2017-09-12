Працьовитий Миколка

Творчість юних вихованців ЦДЮТ

Всі ми знаємо, яка мальовнича природа нашого краю. Вона для нас дуже багато значить, і це знає наш герой хом’ячок - Миколка. Він дуже працьовитий, любить природу, навіть біля свого будиночка має невеликий городик. На ньому він вирощує різні квіти: троянди, тюльпани, піони; овочі: картоплю, огірки, помідори, малину.

Одного разу Миколка вирішив піти в ліс, він зібрав собі рюкзачок, у нього поклав найпотрібніші речі, свою улюблену енциклопедію з садівництва і вирушив на пошук нових пригод. Йшов довго і раптом почув, як хтось до нього промовив:

- Хлопче, допоможи мені, за мною ніхто не доглядає і я гину, - це була Дика Ожина.

- Добре, але у мене немає води, є тільки півпляшки. Ох, ну добре, мені для природи нічого не шкода.

Він полив Ожинку, і вона подякувала рятівнику, дала свої плоди. Хом’ячок їх зібрав і пішов додому, дорогою з’їв їх. Він йшов додому і задумався, що окрім нього Ожинку більше ніхто не буде поливати. Микола вирішив викопати Ожинку і забрати додому, посадити біля будиночка, доглядати і радісно збирати плоди. Хом’ячок підбіг до Ожинки і радісно сказав:

- Слухай, Ожинко!

- Що сталося? – здивовано запитала Ожина

- А давай я заберу тебе додому!

Ожина спочатку завагалася, а потім зрозуміла, що працьовитий, добрий хом’ячок гарно доглядатиме за нею. Миколка викопав її і посадив у себе на городі. Він кожен день поливав її, доглядав за Ожинкою та насолоджувався її красою.

Люди бережіть природу, як наш хом’ячок Миколка!!!!!

Оксана Горністова, гурток «Радіо - Імпульс».