Путівник туриста у культурній столиці України, або ж як спланувати відпустку

«Місто із запахом кави та шоколаду», «Місто серед дощів», «Серце Галицької землі», «Маленький Париж», «Український Лондон», «Культурна столиця України», «Місто Лева» – це все імена та епітети неповторного галицького міста під назвою Львів, яке розкинулось в мальовничому Передкарпатті.

Якщо ви вирішили побувати у цьому місті - є декілька досить звичайних на перший погляд, але досить важливих моментів. Перше і головне: ви повинні заздалегідь придбати квитки (загалом квитки залізничні, тому я і наголошую на цьому), оскільки це туристичне місто відвідує понад 1000 людей щодня. Ціна комфорту (якщо ви їдете парою або ж невеликою компанією) складає приблизно 300 гривень з однієї особи у купейному вагоні. Якщо ж ви вирішили зекономити на своєму шляху до міста мрій, то знайте, що квиток-плацкарт не набагато дешевший, тому, 100 гривень різниці не особливо врятують ваш матеріальний стан, але, подорожуючи в купе, ви прибудете до Кавової столиці не так втомлені дорогою, адже триває вона трохи більше 17 годин від нашого регіону. Якщо ж ви їдете великою компанією, та ще й машиною - будьте певні, що у Львові вона вам майже не знадобиться, оскільки рух у місті обмежений, і загалом машини часто стоять у корках. Ніколи не погоджуйтесь на послуги таксі біля вокзалу, їх пропонують дуже багато, але…Якщо на виході з залізничного вокзалу замовити таксі (номери телефонів яких на кожному кроці), ви побачите, що до пункту призначення вас довезуть за гривень 80, а не за 200, як це правлять привокзальні таксисти.

Також заздалегідь треба обрати і місце проживання, адже готелі, зазвичай, переповнені, а заздалегідь заброньована квартира може обійтися набагато дешевше, ніж ті, які вам будуть пропонувати на виході із залізничного вокзалу. Ціна питання, як готелю економ-класу, так і квартири- це приблизно 500 гривень за добу (ціна, звісно, варіюється від умов проживання).

Загалом, для бюджетного туриста потрібно одразу намітити приблизний план туристичного маршруту. Запасіться терпінням і комфортним взуттям, адже ходити прийдеться багато. В основному всі цікавинки зосереджені у центрі міста на площі Ринок, існує лише декілька віддалених місць, які хочеться відвідати, але крокувати до них - ой, як нелегко, по викладеній бруківці.

Стара частина Львова - це серце міста, що і досі задає сучасності ритм історії. Знаменита Площа Ринок ніколи не залишається безлюдною - тією бруківкою завжди мандрують туристи, поспішають на роботу чи просто відпочивають львів’яни та гуляють закохані пари. Ніколи не залишається поза увагою Квадрат на площі Ринок, в центрі якого розташований знаменитий «львівський Біг-Бен» – Ратуша.

Так, біля цієї Ратуші, у перший же день мого перебування, вдалося натрапити на зйомки нового фільму «Квартал 95» і подивитися на те, як твориться кіно. Володимир Зеленський і Євген Кошовий саме відігравали сцену з майбутнього кінофільму, який ми зможемо побачити вже в грудні у всіх кінотеатрах країни. Та це такий ліричний відступ, тож продовжимо про подорож…

Для того, щоб познайомитися з містом, і відвідати найвідоміші місця міста Лева вистачить до трьох днів, з умовою, що ви любите гарно попоїсти, адже майже всі вони базуються у кафе і ресторанах, які знаходяться на кожному кроці, куди не поверни голову. Але ніхто не змушує вас цього робити, ви можете просто зайти, подивитися, можливо, випити кави, але гарно пообідати можна і у так званих «бістро».

Якщо ви оселилися досить віддалено від центру міста, для вас існують маршрутки і трамваї. Особисто я обирала трамвай, адже це транспорт набагато зручніший, і рухається він, притримуючись графіку, (з яким ви також можете ознайомитися у картах гугл, якщо мандруєте з телефоном та інтернетом).

Також треба розуміти, що є різниця між відпочинком у будній день і у вихідний. Це, звісно, питання напливу людей у місті, проте я не помітила їх відсутності, хоч і перебувала там серед тижня. На моєму туристичному шляху зустрічалися туристи, напевно, з усіх країн світу, часом здавалося, що там немає жодного українця, у якого можна запитатися про маршрут.

Львів – це місто, в якому вдало переплелося сьогодення і середньовіччя, вся суворість галицького князівства та романтика сучасності, шалений ритм життя та одночасне відчуття спокою, це місто гордих галицьких князів та сонних левів, котрі споконвіків несуть свою кам’яну варту та оберігають спокій мешканців та гостей загадкового міста. Львів’яни першими зварили пиво, винайшли гасову лямпу та проклали найширші тротуари в Європі.

Тож подорожуйте, не рахуйте грошей, не жалкуйте їх. Якщо вам випала така можливість, відвідуйте, мандруйте, знайомтеся з такими цікавими містами, культурами, людьми. І нехай ваша подорож буде легкою і безтурботною.

Ольга Шевченко

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