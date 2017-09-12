У Петрівському НВО урочисто приймали новобранців

В житті кожної людини бувають важливі переломні етапи, які символізують перехід до нової, більш високої якості, відповідальності, зрілості. Так у Петрівському НВО минулого тижня, погожої вересневої п’ятниці бурхлива хвиля молодого покоління, п’ятикласники, давали свою клятву про гарне навчання, старанність і завзятість. Гарні і осяйні, вони зайшли до актової зали зі своїми новими класними керівниками. Їх зустрічали батьки, вчителі і дуже допитливі учні школи.

Святкову посвяту розпочали учні старших класів, розігравши сценку з несамовито впевненим професором, який вірив у формулу ідеального учня. Наступним етапом стала перевірка знань маленьких розумників, які намагалися працювати не лише поодинці, відкривши всім свої навчальні здібності, а й вчилися діяти у команді.

Продовжилося свято спортивним змаганням, де кожен клас намагався вибороти перемогу і показати спритність та уміння діяти однією дружною командою, заради перемоги своєї класної родини.

У програмі посвяти були також представлені пісні від самих п’ятикласників. Спочатку хор маленьких учнів заспівав пісню-пародію «Гопа-гопа», у якій йшлося про їх прагнення та «крутість», а також усі разом, три класи новобранців, відтворили «Гімн гімназії» на слова Вікторії Пушки, недавньої випускниці закладу.

Піднесений настрій був не лише у самих виконавців, батьки юних дарувань, не могли натішитися тим, наскільки їх діти вже дорослі, а малі брати і сестри завзято підтримували і також замислювались над тим, щоб скоріше перейти до стін цього гарного закладу.

Завершилося святкування офіційною клятвою, яку проголошували старшокласники, а малі першопроходці стрімко і дружно відповіли на неї «Клянусь!»

Ольга Шевченко