Найяскравіші моменти літа!

Творчість юних вихованців ЦДЮТ

«Літо – найщасливіша пора!» – так із впевненістю, а на сьогодні уже й зі присмаком смутку пролунає із дитячих уст. Минули радісні, безтурботні дні, коли можна було досхочу спати, сидіти за комп’ютером, весь день гратися й не згадувати про книжки та зошити. Сьогодні уже все не так: встаєш разом із сонечком, збираєш зошити з виконаним домашнім завданням, кладеш до ранця книги. Йдеш до школи, де тебе чекає 6, а коли й 7 уроків. Як тільки складно всидіти за партою, а ще ж і навчатися треба! Гріє душу тільки згадка про радісне літо. Своїми спогадами з вами прагнуть поділитися вихованці ЦДЮТ, гуртка «Радіо-Імпульс».

Літо, сонце, природа – я була така щаслива… Одного дня мені мама дала доручення піти в магазин, я з радістю побігла, адже і собі щось смачненьке куплю. Дійшла до магазина, скупилася, виходжу, розвертаюся, щоб подивитися, чи немає машин, бо хотіла перейти дорогу. Тут бачу, що позаду мене йде великий собака. Я так злякалася, що з переляку почала бігти, а собака за мною. Тут побачила дерево, хоч воно було дуже високе, але я так швидко на нього вилізла, що й сама не помітила, як опинилася майже на верхівці. Собака постояв, кілька разів гавкнув, а потім кудись побіг. Переконавшись, що його нема, я почала намагатися злізти з дерева, але так легко вже не вийшло, тоді, не довго думаючи, вирішила зіскочити. Ой, як жухнула з того дерева, ледь ногу не зламала. На щастя, це все обійшлося легким переляком. Потім я пішла додому і розповіла мамі про свою пригоду. Вона так сміялася, ледь не упала зі стільця. Я теж цю історію не можу забути, навіть зараз, пишучи, сміюсь. Не менш цікава, але вже не зі щасливим кінцем трапилася зі мною ще одна пригода. Сусіди викопали яму, як мене тільки до неї тягнуло! Так хотілося спробувати, – от зможу перескочити чи ні? Таки цікавість перемогла, я розбіглася, стрибнула й опинилася на другому боці подвір’я. Не могла втримати свою радість і побігла гукати подругу, щоб вона подивилася, як я можу. Привела й кажу: «Дивись, а ти так можеш?» Розігналася, лечу, а в цей момент захотілося глянути на здивовані очі подруги, то я й повернула голову. Ой, як впаду в ту яму, як заболить у мене рука. Таки зламала її. Але я щаслива, що мала таке цікаве літо.

Ольга Паламарюк

Моє літо будо дуже яскраве! Я поїхала у табір, там було дуже весело. Я познайомилася з великою кількістю дітей, з кількома навіть подружилася. Я дуже любила грати в ігри на вулиці, але мені дуже сподобалося, що коли останнього разу був дощ, то ми сиділи у кімнаті й розказували моторошні історії. Я вигадала таку історію, що навіть сама у неї повірила й почала боятися.

За все літо мені найбільше сподобалося, як сестра зробила мені професійний макіяж і зачіску. Я навіть сама здивувалася, така доросла відразу стала! Весь день вона мене фотографувала. А ще цього літа я пішла у перукарню та обрізала собі волосся, тепер я повністю щаслива, бо вже давно хотіла це зробити.

Оксана Горністова

Загалом, моє літо пройшло прекрасно! Я весь час відпочивала, їздила в табір, кілька разів була на озері. Отримала велику кількість позитивних емоцій. Найкращий момент, якого я так довго чекала – мій день народження. Ми з подругами пішли його святкувати у кафе. Мене всі вітали, бажали мені всього хорошого, дарували подарунки – я була дуже щаслива. Потім, ми вийшли на вулицю, продовжувати святкувати, я побачила маму, вона несла в руці величезний пакет. Підійшла, привітала та подарувала мені цей пакет. «Що ж там таке», – подумала я. Відкрила – та щастю моєму не було меж, моя мрія здійснилася.

Цього літа мене ще дуже порадувало те, що моя собачка народила сімох цуценят. Коли я вперше їх побачила, то ледь не луснула від щастя. Ми з ними постійно гралися, вони такі милі та смішні.

Влада Миронцева

Цього літа ми усією сім’єю їздили до родичів у Київ. Тепер я з впевненістю можу сказати, що столиця України – прекрасна! Я була зачарована красою будівель і яскравістю вітрин. Була величезна кількість іграшкових магазинів. Ми зайшли у найбільший магазин «Будинок іграшок». У мене очі розбігалися, який був величезний вибір, ще скільки іграшок я у житті не бачила. Величезні ведмедики і маленькі статуетки, ляльки для дівчаток і машинки для хлопчиків, скільки там було всього! Ой, мені так було складно обрати, але все ж найбільше до душі мені припала лялька Мішель Мермайд. Я дуже рада, вона буде окрасою моєї колекції.

13 липня ми святкували День народження мого братика, я отримала багато позитивних емоцій. Ми гралися, їли солодощі – всі були щасливі!

Анна Ткаченко

Я дуже зраділа, коли почалися канікули й ми вже перестали ходити на уроки, а почався табір. Мені дуже подобалося у нашому пришкільному таборі. Там кожного дня проводилися якісь цікаві конкурси та завдання. Найбільше мені сподобався бізнес-день, коли була лотерея, роздавали напої, ми розфарбовували один одного – було дуже весело! Я знайшла нових друзів, думаю, ми й надалі спілкуватимемося! А найголовніше те, що наш загін отримав кубок переможців! Ми аж плакали від щастя! На цьому радощі мого літа не закінчувалися, бо відразу ж, на наступний день, ми усією сім’єю поїхали на море. Хоч ми побули тільки три дні, але їх мені вистачило, щоб мати що згадувати весь рік. Море, медузи, пісок, сувеніри – я була щаслива! Дуже радісно мені було з молодшою сестричкою кататися на дитячих атракціонах, а тато, коли мене побачив серед малюків, то розсміявся, бо дуже я таки кумедно виглядала. Потім ми почали сміятися всі разом! Це було моє найкраще літо!

Наталія Щербак

Щоб подарувати дитині щастя, не обов’язково даруватидорогі подарунки, везти за кордон, а достатньо просто разом десь відпочити, хоча б і на нашій річці.

Підготувала Оксана Ліщенюк

На знімках: Ольга Палалмарюк; Оксана Горністова у таборі; Влада Миронцева купається в озері; Анна Ткаченко у Києві; Наталія Щербак із кубком.