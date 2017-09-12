Про пенсійні виплати особам, які досягли віку 65 років

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Частиною 2 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня 2018 року становить 3723,00 грн.

Враховуючи викладене, мінімальний розмір пенсії у зазначеної категорії осіб після досягнення віку 65 років автоматично перераховується та становить не менше ніж 1489,20 грн. (3723,00 грн. х 40 %).

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кірово-градській області