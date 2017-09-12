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Повідомлення

про початок процедури громадського обговорення проекту рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» розпорядженням Петрівського селищного голови від 21 жовтня 2018 року № 21 «Про проведення громадського обговорення проекту рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», проводиться громадське обговорення проекту рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

З метою отримання від членів Петрівської територіальної громади пропозицій і зауважень щодо проекту рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Петрівської селищної ради сьомого скликання від 24 жовтня 2016 року № 323/7 «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань, добровільного об’єднання територіальних громад» проводиться громадське обговорення.

На громадське обговорення вноситься проект рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Організатор громадського обговорення – Петрівський селищний голова С.О.Тилик.

Форма проведення громадського обговорення: громадські слухання.

Громадське обговорення зазначеної пропозиції триватиме з 24 вересня 2018 року по 05 жовтня 2018 року.

Громадські слухання відбудуться: 03 жовтня 2018 року о 12 годині в актовому залі КП «Петрівське» за адресою: вул. Літвінова19, смт Петрове, 05 жовтня 2018 року о 10 годині за адресою: с. Покровка, вул. Благодатна біля магазину, 04 жовтня 2018 року о 10 годині в сесійному залі Петрівської селищної ради за адресою: вул. Святкова, 7, смт Петрове.

На громадські слухання запрошуються фізичні особи, які є членами територіальної громади смт Петрового, с. Покровки, с. Олександродару, с. Новомануйлівки, депутати Петрівської селищної ради сьомого скликання, члени виконавчого комітету Петрівської селищної ради, представники засобів масової інформації, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які розташовані на території Петрівської селищної ради, запрошені організатором громадського обговорення фахівці, представники суміжних територіальних громад та/ або посадові особи місцевого самоврядування.

Пропозиції та зауваження громадського обговорення приймаються в робочі дні за адресою: вул. Святкова, 7, смт Петрове у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, імені та побатькові, місця проживання, скріплюється особистим підписом, а для представників органів самоорганізації та депутатів – додатково із зазначенням своєї особи або посилання на статус депутата, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Анонімні пропозиції, зауваження не реєструються і не приймаються. Після завершення громадського обговорення пропозиції подаються до Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області на наступну сесію для врахування при прийнятті рішення «Про схвалення проекту рішення Петрівської селищної ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

За довідками звертатися за тел. 9-75-83.

Петрівська селищна рада