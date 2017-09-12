Хранителі найдорожчих скарбів

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек – це нагода відзначити роль книгозбірні у житті кожного українця і, зокрема, зростаючого покоління. Це також можливість привернути увагу суспільства до ролі і високої місії бібліотекаря – просвіщати, навчати орієнтуватися у потоці інформації, сприяти оволодінню навичками пошуку та використання ресурсів на різних носіях і допомогти усвідомити значення бібліотеки для суспільства як джерела знань, зрозуміти, що бібліотеки єднають світ, а бібліотекарі є хранителями, збирачами духовних скарбів, помічниками і порадниками на шляху до знань і мудрості.

Професія бібліотекаря потребує виваженості, начитаності та сконцентрованості. Працювати в сучасній бібліотеці зовсім не нудно, навпаки, необхідно завжди бути в курсі всіх подій.

Галина Петрівна Шелест, бібліотекар Червнокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст., обіймає свою посаду вже досить довго. З 1991 року вона гордо і з любов’ю займається цією кропіткою працею. За професією Галина Петрівна – вчитель-початківець, за вислугою років обрала бібліотекознавство, щоб залишитися у стінах рідної школи і допомагати дітям, яких сильно любить. Тож про особливості цієї професії сьогодні наша з нею розмова.

- Для того щоб стати бібліотекарем, напевно, потрібно з дитинства любити книги. Хто Вам прищепив любов до них, і які книги Ви читали в дитинстві?

- Загалом, все вийшло якось саме по собі. В дитинстві у нас не завжди була можливість придбавати хороші книги, тому що у продажу їх було не дуже багато. Все прийшло з часом, за роки навчання, роки роботи з дітьми, ти починаєш цікавитися тим, що читають діти, що вводять у шкільну програму.

- Багато хто думає, що обов’язки бібліотекаря обмежуються тим, щоб видавати книги читачам і приймати їх назад. Що ще повинен знати і вміти бібліотекар?

- Ні, це зовсім не так. Бібліотекар повинен знати усю літературу, яка знаходиться у його бібліотеці, вміти вибрати, підказати дитині, чи й будь-якому дорослому читачеві найкращий вибір, відповідно до їх запитів чи потреб. Здається, зараз бібліотекар-це один з тих людей, який повинен вміти все: бути фахівцем з інформаційних технологій, культурологом, літератором, дизайнером, бути „жвавим”, адже «музейна» тиша в бібліотеці сьогодні уже явище необов’язкове. І вимоги до бібліотечного спеціаліста висуваються як суспільством, бібліотекою, бібліотечною діяльністю, так і користувачем.

- А є кого зацікавлювати - ходять діти в бібліотеку?

- З кожним роком, на жаль, усе менше діти хочуть ходити до бібліотек. Все це пояснюється ерою поширення інтернету, адже майже уся чи то художня, чи науково - популярна література має свої електронні копії, та і читати вже мало хто любить. Загалом, лише те, що належить за шкільною програмою, та ще за умови, якщо бібліотека має такі книги.

- А у бібліотеці може і не бути книги за шкільною програмою?

- Так, звісно…Підручники зараз не всі є в наявності, нова програма диктує нові правила і сучасних авторів (особливо зарубіжних), і сучасного оформлення книг.

А загалом, це питання часу. Зацікавити дитину можна, але треба визначити усі її вподобання. Ще й дуже важливий вік. Підібрати літературу за віком - це досить кропіткий процес, адже сьогодні діти розвиваються дуже швидко, і якась просто казка уже може не підійти тій чи іншій дитині.

- А Ви бували в інших бібліотеках, власне у великих містах?

- Як навчалася, то, звісно ж, ми намагалися все пізнавати у бібліотеках, вишукували літературу, готувалися до занять. Не було іншого способу, так би мовити. Все було зафіксовано у книжках та трудах відомих вчених.

- Раніше попит у бібліотеці був більший?

- Звісно, діти цікавилися різною літературою. Навіть наші випускники, під час навчання вже у вищих навчальних закладах, зверталися за допомогою до рідних стін шкільної бібліотеки.

- За що Ви любите свою роботу?

- Подобається моя робота за те, що я завжди можу прийти на поміч юному читачеві, завжди намагаюся допомогти. Адже крім дорученої мені вже давно шкільної бібліотеки, маю у своєму власному арсеналі, ще й домашню, тому можу поділитися не тільки шкільним запасом, а й власним, придбаним.

- Дякуємо, за Вашу щирість і відвертість, і хочемо привітати Вас з наступаючим святом! А також усіх, справжніх помічників та порадників на шляху до вершин знань і мудрості народу – бібліотекарів! Вірні збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і непізнаного, саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам ставати обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.

Спілкувалася Ольга Шевченко