28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня народження видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя Олександровича Сухомлинського

Праця та творчий спадок В. О. Сухомлинського поширені не лише в Україні, а й за її межами, у зв’язку з чим передбачається відзначення цієї дати не лише на державному рівні, а й на міжнародному. Так, Комісія ЮНЕСКО по відзначенню Пам’ятних дат прийняла від Національної комісії України необхідні документи про відзначення цієї дати на своєму рівні; Національна академія педагогічних наук також долучилася до підготовки ювілейних заходів і направила документи про відзначення 100-річчя на розгляд у Комітет Верховної ради України з науки і освіти.

Творчість та педагогічну спадщину славетного педагога-гуманіста, педагога-практика ХХ століття важко переоцінити. Образ учителя в сучасних умовах зазнає значної трансформації і знаходиться в залежності від соціально-культурних змін, що відбуваються в суспільстві. Гуманістичні ідеї Сухомлинського – це ідеї майбутнього.

Педагогічні надбання Василя Олександровича з кожним роком привертають все більшу увагу науковців як у нашій країні, так і за кордоном. Розроблена українським практиком педагогічна система збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями й положеннями, значно розширила теорію та освітню виховну практику і була своєрідним революційним етапом розвитку вітчизняної педагогічної думки, що заслуговує сьогодні на нове осмислення. Тому пригадаємо деякі цитати великого Вчителя, задля осмислення його творчої та життєвої позиції.

* Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний.

* Роки дитинства — це, насамперед, виховання серця.

* Виховуй у собі Людину — ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя.

* Знання без виховання – меч в руках божевільного.

* До хорошого уроку учитель готується все життя.

* Для того, щоб виховати справжніх чоловіків, потрібно виховувати справжніх жінок.

* Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче, інтелектуальне життя.

* Школа - не комора знань, а світоч розуму. Усі діти не можуть мати однакові здібності. І найважливіше завдання школи – виховання здібностей.

* Головною потребою кожного школяра мають стати праця, самостійна думка, відкриття істини.

* Якщо люди говорять погане про твоїх дітей — вони говорять погане про себе.

* Дитина — дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.

* Поважайте дитяче бажання бути хорошим, бережіть його як найтонший рух людської душі, не зловживайте своєю владою, не перетворюйте мудрості батьківської влади в деспотичне самодурство.

* Любов — це, насамперед, відповідальність, а потім уже насолода, радість.

* Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.

* Совість — це емоційний страж переконань.

* Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини — ніщо.

* Людина лише тоді по-справжньому дорожить життям, коли в неї є щось несумірно дорожче за власне життя.

* Сім’я — це джерело, водами якого живиться повновода річка нашої держави.

* Багато лих мають своїми коренями саме те, що людину з дитинства не вчать керувати своїми бажаннями.

Підготувала Ольга Шевченко