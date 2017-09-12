Перемога за мить до фінального свистка!

СПОРТИВНІ НОВИНИ

На жаль, наше сьогодення дарує не так багато приводів для радості, як би усім нам цього хотілося. Особливо виразно це відчувається перед настанням осінніх холодів, які цього року, схоже, співпадуть із такою «радісною» новиною, як підвищення тарифів на природний газ. При тому, що в районі близько половини домоволодінь обладнані якраз газовим опаленням, а, скажімо, в Петровому таких взагалі більше 80-ти відсотків. Крім того, як це, зазвичай, повелося, ціни на газ тісно пов’язані й з цінами на нафтопродукти. А якщо подорожчає бензин – значить слід чекати підвищення цін й на усі товари, передусім – на продукти харчування. Не хотілося б, звичайно, аби цей прогноз справдився, проте, здається, це вже навіть не прогноз, а констатація сумної реальності, що невідворотно насувається.

Втім, в уболівальників Петрівщини час від часу трапляється щаслива нагода хоч на якусь мить забути про усі ці сумні реалії сьогодення, а особливо тоді, коли рідний «Інгулець» радує такою захоплюючою і змістовною грою, яку ми побачили минулої суботи. Відверто кажучи, після поразки «Зірці» з обласного центру в попередньому турі, гри з одним із фаворитів Першої ліги, яким небезпідставно вважають харківський «Металіст 1925», ми усі очікували з певною тривогою. Хоча й сподівалися, звичайно, що наші хлопці зуміють реабілітуватися за те кропивницьке непорозуміння. І приємно, що це сподівання таки виправдалося. Хоча й чекати переможного єдиного голу в звітній грі довелося усі 90 хвилин…

«Металіст 1925» з перших же хвилин дав відчути, що вважається одним із фаворитів не випадково. Харків’яни одразу дали зрозуміти, що збираються зіграти першим номером, намагаючись контролювати м’яч і отримати ігрову та територіальну ініціативу. Однак вже невдовзі стало помітним, що намір цей втілити в дійсність їм буде дуже складно: «Інгулець», як завжди в останній свій період, дуже надійно відіграв у відборі, виявивши відмінну фізичну готовність, та гостро діючи на контратаках. І все ж, перша половина гри особливої переваги жодного з суперників не виявила. Трохи більше атакували наші футболісти, однак, в цілому, обидві команди виглядали гідно, тож схилити перевагу в той чи інший бік могла хіба що помилка когось із суперників. Втім, у захисті опоненти відіграли напрочуд дисципліновано і безпомилково.

Дещо «напрягла» уболівальників відчутна симпатія головного арбітра до команди гостей. Звичайно, такої помітної упередженості, як у матчі з «Гірником-Спорт», яку тоді продемонстрував донеччанин Олександр Титов, цього разу ми не побачили. Та все ж, дивним чином, киянин Ігор Бич майже усі ігрові зіткнення супроводжував жестом у сторону воріт «Інгульця», хоча наші хлопці не поступалися гостям у техніці володіння м’ячем та й жодної відвертої грубості не допускали. Що ж, вважатимемо, що арбітрові з його позицій було легше розгледіти усі деталі цих зіткнень.

А вже з початком другого тайму «Інгулець» помітно став переважати харків’ян за всіма показниками гри: як у часі володіння м’ячем, так і в кількості атак на ворота суперника. Власне, після перерви «Металістові» не вдалося створити біля воріт нашої команди жодної по-справжньому небезпечної ситуації. Натомість атаки «Інгульця» змушували гостей оборонятися на межі своїх можливостей: кілька разів небезпечно по воротах харків’ян пробивали Акименко, Балан, Синьогуб, Запорожець. Однак в окремих епізодах надійно відіграв голкіпер гостей Денис Сидоренко, а кілька разів м’яч пролітав поруч зі стійкою. А переможний гол, який викликав шквал радості на трибунах і розпач у лавах доволі чисельної делегації уболівальників «Металіста», було забито вже у компенсований арбітром час, коли гості подумки стали радіти втриманому (як вони сподівалися) нічийному результату. Відібравши на своїй половині м’яч, Піднебенний вивів чудовим пасом на ударну позицію Мішуренка. Втім, Олександр пробивати не став, а дотепно перевів м’яч на лівий фланг на набігаючого Синьогуба. Олег же, в свою чергу, переправив його вздовж воріт, залишивши безпомічним як воротаря, так і пару захисників, які вже просто не в змозі були завадити вийшовшому щойно на заміну і залишеному без опіки напроти порожніх воріт Іллі Коваленку завершити цю розіграну, немов по нотах, комбінацію. Отже підсумковий рахунок 1:0 на користь нашої команди, й «Інгулець» і «Металіст» міняються місцями в турнірній таблиці після завершення 8-го туру.

А найбільш сенсаційним поєдинком 8-го туру став, певне, матч в Івано-Франківську, де місцеве «Прикарпаття», фактично, «знищило» недавнього кривдника «Інгульця» кропивницьку «Зірку»; перегравши її з неймовірним для футболу в межах однієї ліги рахунком 7:1. Чи такий рахунок справді відображає об’єктивний розподіл сил на полі, а чи тут втрутилися якісь інші, так би мовити, навколо-спортивні чинники – певне, розбиратимуться фахівці. Натомість в Інтернеті уже з’явилася інформація, яка, в разі своєї достовірності, може суттєво порушити подальший перебіг чемпіонату. Зокрема, за даними відомого в Україні спортивного журналіста Костянтина Андріюка, вже незабаром одразу два клуби, а саме «Миколаїв» і «Суми», можуть бути знятими з розіграшу за начебто доведену вже участь у договірних матчах. Безумовно, якщо цей прогноз підтвердиться, то він стане болісним ударом не лише для названих клубів, а, фактично, й для усіх команд та уболівальників, адже це означатиме, що летить шкереберть увесь календар, плани підготовки команд, тим більш, що й недавнє зняття «Кобри» тут вже позначилося негативним чином. А з іншого боку, цей крок є невідворотною необхідністю, адже якщо вже й доведені факти таких зловживань, які є звичайнісіньким проявом корупції, залишати без реагування, то ця «ракова пухлина» остаточно доконає наш футбол. Словом, почекаємо, як розвиватимуться події.

А вже у наступному турі «Інгулець» виїздить до Волочиська, де зіграє з місцевим «Агробізнесом». Волочисці зараз пербувають в нижній частині турнірної таблиці, однак можна не сумніватися, що легкої прогулянки для наших хлопців тут не буде. По-перше, чемпіонат цього року є дуже сильним і рівним, тож прикладів, коли аутсайдери відбирають очки у фаворитів,– вдосталь. А крім того, якраз наш «Інгулець» має вже сумний досвід «дарувати» очки тим, хто не зумів здобути їх в двобої з іншими опонентами. Словом, результат майбутнього поєдинку передбачити не беремося, а відтак він має бути досить цікавим своєю інтригою.

Володимир Кіфенко

На знімках: головний тренер «Металіста 1925» Сергій Валяєв: «Розуміючи потенціал «Інгульця», для нас непоганим результатом була б і нічия. Однак... не дотерпіли»; щаслива мить тріумфу одразу після фінального свистка; наставник «Інгульця» Сергій Лавриненко визнаний кращим тренером 8-го туру в Першій лізі; одна з чергових атак «Інгульця» - вразити ворота харків”ян намагається Євген Запорожець.