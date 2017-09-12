Як отримати пенсію, якщо у вас закрився банк?

Пенсія для українських пенсіонерів – не просто щомісячна грошова виплата, а, часто, - єдиний засіб існування в реаліях сьогодення. Приблизно половина пенсіонерів отримують її на карткові рахунки банків, ще половина – через Укрпошту. Однак, протягом останніх двох років, банки почали закривати відділення у селах та маленьких містечках, що поставило пенсіонерів перед проблемою: як і де отримати пенсію, коли банківське відділення ліквідовано?

На питання відповідає директор Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта» Сергій Протасов.

Так, на жаль, існує статистика закриття банків і в нашій області ( 9 відділень АТ «Ощадбанк» ). У зв’язку з цим пенсіонери опиняються в ситуації, коли мають на руках банківську картку, мають кошти на ній, проте позбавлені можливості їх отримати (оскільки найближче і, часто, єдине банківське відділення з банкоматом закрилось).

Іноді такі пенсіонери звертаються до листонош, начальників наших поштових відділень із запитанням: чи можна якимось чином «перевести» пенсію з банку до Укрпошти, щоб знов отримувати її за місцем проживання, а не сушити голову, як дістатись до райцентру або чим доїхати да найближчого (іноді – за десяток кілометрів) банкомату?

Звичайно, переведенням пенсії або соціальних допомог (які ми теж виплачуємо) з банку до Укрпошти займається не поштовий оператор, а територіальні управління Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення.

Тому необхідно зробити наступне:

- Для оформлення виплати і доставки пенсії через Укрпошту громадянину необхідно звернутись до територіального управління того державного органу, в якому вона була оформлена (до управління Пенсійного фонду України або управління праці та соціального захисту населення) за місцем проживання.

- подати там заяву про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання

- при собі треба мати паспорт громадянина України та пенсійне посвідчення (за наявності) або інші документи, на підставі яких здійснюється виплата пенсії/соціальної допомоги (про всяк випадок, можна взяти ксерокси цих документів)

Зауважу, що, за бажанням, пенсіонер може отримувати пенсію не лише у відділенні поштового зв’язку, а й вдома (через листоношу), що особливо актуально для людей похилого віку. Адже листоноша може не тільки принести пенсіонеру виплати додому, а й доставити йому продукти, господарчі товари, якими торгує Укрпошта, прийняти кошти за комунальні платежі…

Держава у Ст. 47 Закону України «Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування» гарантує кожному пенсіонеру виплату пенсії

- організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків

- щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі

- за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

Тож, якщо виникла така (або схожа) ситуація, - звертайтесь до територіальних управлінь Пенсійного фонду, управлінь праці та соціального захисту населення і переоформлюйте виплату пенсії чи грошової допомоги з банківської установи до Укрпошти, відділення та листоноші якої надають послуги у 100% населених пунктів країни.