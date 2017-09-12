Ось і наступив теплий шкільний вересень. Гостинно зустріло гамірливих школярів Петрівське навчально-виховне об’єднання. Світлі класні кімнати, комфортні зони відпочинку на коридорах, сучасні спортивний та тренажерний зали, телевізори – далеко не увесь перелік умов, які вдалося створити колективу закладу для якісного навчання учнів.

Зрозуміло, що без турботи і фінансової підтримки влади та спонсорів, цей перелік зробленого був би набагато коротшим.

Від імені адміністрації, педагогічних, учнівських та батьківських колективів хочу висловити щирі слова подяки за фінансову, матеріальну підтримку, розуміння освітянських проблем голові Петрівської РДА С.В.Завалію, голові Петрівської районної ради Т.В.Сакарі, селищному голові С.О.Тилик, головам фермерських господарств: О.Г.Поворознюку, В.В.Волкову, Ю.І.Больботу, В.Г.Деркачу, І.В.Педану , підприємцям Л.В.Горчеєвій,В.С.Карнажук.

Усіх земних благ вам!

Алла Вєтрова, директор НВО.