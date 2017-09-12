Краса і користь чорнобривців

Господині на замітку

ЦІ квіти приваблюють своїм довготривалим цвітінням. Багато кому подобається їхній своєрідний терпкий аромат. Видів чорнобривців нині дуже багато. Та найпоширеніші три: прямостоячі, відхилені й тонколисті.

Перші два види тагесів (латинська назва квітки) часто використовують як сидерати для знезаражування городу від нематод і фузаріозу. З цією метою їх вирощують на грядці близько 60 днів, а потім загортають у ґрунт. Ділянку залишають відпочити протягом місяця й лише після цього висаджують культурні рослини.

Для знезараження ґрунту можна восени висмикнути всі кущі чорнобривців, подрібнити і розсипати на грядках. Доцільно залишити їх у вигляді мульчі або злегка загорнути в землю з допомогою пласкоріза Фокіна чи іншого культиватора (тільки не перекопуйте і не заорюйте город).

Чорнобривці знезаражують ґрунт від грибків, що викликають фузаріоз. Не люблять запах цих квітів клопи, попелиці, блішки. Також їх запах не подобається колорадському жукові. Обсадивши грядки з культурними рослинами чорнобривцями, ви не тільки прикрасите город, а й захистите його.

Чорнобривці — гарні охоронці від шкідників троянд, флоксів, гладіолусів, капусти, помідорів, перців, у тому числі відлякують нематод, зокрема на цибулі-порею, моркві, селері. З цією ж метою можна обсадити ними суничні та картопляні грядки. Огірки вони захищатимуть від попелиці.

До речі, хоча чорнобривці й відлякують попелицю, але самі іноді можуть нею уражуватися. Але це трапляється нечасто.

При садінні тагесів поруч з іншими рослинами врахуйте, що вони ще й алелопатичні, тобто пригнічують деякі культури. Наприклад, хоч і служать для захисту квасолі та капусти від шкідників, у той же час пригнічують їх ріст. Таким чином, як кажуть, що занадто...

Для захисту рослин можна також застосовувати відвар або настій сухих квіток і листочків чорнобривців. Ним обприскують овочеві та квіткові культури, дезінфікують цибульні (гладіолуси), поливають квіткову розсаду для захисту від «чорної ніжки». Для приготування настою використовують лише наземну частину, зібрану в період цвітіння. Сам настій можна приготувати так: подрібненими чорнобривцями наповнюють половину відра, заливають гарячою водою (50—60О), настоюють дві доби й проціджують. Після цього додають воду до об’єму 10 л.