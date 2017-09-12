За злочин доведеться відповідати

31.08.2018 року в рамках проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Урожай» працівниками Петрівського відділення поліції по гарячим слідам було встановлено особу, котра в одному із сіл Петрівського району з поля, яке належить місцевому жителю скоїла крадіжку качанів кукурудзи, приблизно 140 кг, спричинивши матеріальну шкоду на суму 1000 грн. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 КК України – крадіжка (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років).

Олександр Лисенко, начальник Петрівського відділення поліції.